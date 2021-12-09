馬英九稱台灣不自由民主　綠：凸顯執政承諾跳票的心虛

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謝佩芬指出，馬英九投書中提到的諸多指控，只是凸顯他承諾跳票的心虛。像是他批評黨產會清查國民黨黨產，但在2005年馬英九擔任國民黨主席時，就提出「黨產處理時間表」，強調要在2008年前要將黨產問題清理完畢，事過境遷，2008年到2016年馬英九當總統，空白的8年，國民黨的黨產不但沒有歸零，也沒有處理，自己黨產歸零承諾跳票，還好意思批評別人。
謝佩芬也說，最早開放萊劑肉品進口的人，就是馬英九，而且還選在2015年3月5日深夜，由行政院突然發布新聞稿，當時馬還說開放萊劑美牛，是為了恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，以加入跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP，也就是現在CPTPP的前身），如今，馬竟有臉對開放萊劑美豬進口說嘴，真不知是選擇性失憶？還是卸任總統後整個人reset（重置）？
「蔡總統正努力解決馬政府留下的爛攤」，謝佩芬強調，12月18日的四項公投案，除了反美豬進口，核四重啟、三接遷離，也都與馬英九有直接關係，例如，2014年馬英九不願意面對核四問題，藉口說為下一代保留選擇權，宣布將核四封存，把難題留給下一代；將三接蓋在大潭藻礁所在地，核定規劃232公頃面積蓋在藻礁上的，就是馬英九任內的決策。
謝佩芬說，馬英九忘記他過去8年執政留給台灣的諸多問題，才是真正傷害台灣的始作俑者。這個始作俑者竟然可以好意思一副雲淡風輕、與他無關似的批評民主自由台灣，亂貼上「不自由的民主」的標籤，真令人匪夷所思。「馬英九可以自由的投書批評台灣民主，正好證明台灣的自由民主」。