光洋科董座改選有無效力？金管會：以經部及法院判定為準
光洋科經營權大戰再度掀起波瀾，但董事會臨時動議改選董事長到底有沒有效力？金管會今（9）日表示，仍要以經濟部認定及法院判定為準，至於整個事件有沒有符合公司治理精神？金管會已請櫃買中心去了解及妥為處理。
記者顏真真/台北報導
2021-12-09 19:08:22
其實，之前金管會證期局就曾表示，11月5日光洋科董事會突然以臨時動議改選董事長，這部分是否違法，櫃買中心還在了解中，但董事會以臨時動議突然改選董事長，「在公司治理上確實是不好的示範」。面對上市櫃公司經營權之爭，金管會的立場及原則就是要確保投資人權益及維護市場交易秩序，不管你是公司派還是市場派，不管你是哪一派，相關作為都要符合相關法令規定。
不過，光洋科經營權爭議最新發展，原本市場派、公司派獨董原本各自在本月24日、27日召開股東臨時會，只是智慧財產及商業法院昨日裁定兩場均不得召開。為此，被視為是公司派獨董的吳昌伯指出對結果遺憾，堅決抗告到底，市場派台鋼方面則回應等正式收到裁定後再與律師討論後續。
金管會今日也針對被光洋科董事長改選到底有沒有效力做回應。證期局表示仍要以經濟部認定及法院判定為準，而整個事件有沒有符合公司治理精神？這部分已請櫃買中心去了解及妥為處理。