巷仔內／現在的漲價只是前奏　這族群當心被通膨海嘯滅頂

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實際走一趟市場，很多主婦都明顯感受到菜價波動的衝擊。「過去買菜附送的青蔥，現在得花幾十元甚至百元來買，有夠離譜！」「出門帶兩千塊，轉一趟回來可能只剩下零錢！」靠外食為主的上班族更辛苦，「現在吃一頓速食得花快兩百元，已經快吃不起了。」「便當菜色不變，但量變少了，這樣算不算漲價？」
柏雲昌分析，國際間新冠肺炎疫情無法降溫，難以恢復過去的經濟活動，加上國際貿易戰開打、各種原物料上揚，這些問題，都不是台灣政府單靠國家手段所能控制的，查是否有哄抬或短期調降關稅功能有限。唯一能夠實際讓民眾有感的，只剩下壓抑國營事業上漲，「但這也只是假象，最後國營事業虧損，遲早有一天還是由納稅人埋單！」
除此之外，這次通膨除了有生產面因素以外，今年以來政府大發三倍券、五倍券，廣發錢希望刺激民眾消費，寄望能刺激內需市場回溫，殊不知也進一步推升需求，連帶讓通膨更加嚴重。柏雲昌就直言：「各式餐飲漲價已經是最末端的反映成本上揚，恐怕大家得有心理準備，這次通膨可能至少會持續到明年上半年都無法解決。」
元大寶華經濟研究院院長梁國源也說，目前這波通膨壓力是暫時性還是持久性的，各界看法很分歧，不過從現有的資料顯示，暫時性的機率在下降中，這也代表政府期望隨著時間慢慢降低物價壓力的機會越來渺茫。尤其這波物價漲最兇的就是大宗貨物進口及能源，雖然油價隨著疫情狀況變化而大起大落，但短期內很難有快速回檔的機會。此外，政府雖然靠短期調降關稅及貨物稅，希望能壓抑物價，「但能為持多久會是個問題，通常這種短期政策成效都很有限。」
最令人憂心的是，如果高通膨的時間持續太久，對民眾開始產生預期心理，恐怕會是最壞的狀況，屆時可能出現囤積貨物等不利現象，進而帶動「工資-物價螺旋式上漲」，問題就難以收拾了。
即便明年元旦基本工資調漲1250元，軍公教薪資明年也要調漲4%，但面對動輒從8%起跳的漲幅，調高的薪資恐怕也只是杯水車薪。學者提醒，隨著物價持續走揚，最辛苦的一群，莫過於領取基本工資的邊際員工，以及薪水較低的社會新鮮人，這已經不是撐不撐得過去的問題，而是漲上去的價格就像變了心的男女朋友，幾乎是不會回跌，除非政府拿出實際補貼，否則這類族群生活會更加艱苦。
梁國源強調，在末端20%的低所得族群，面對物價上漲的壓力，是明顯高於是高於整體CPI的，政府必須特別警覺！原因就在於這些中低階層的民眾，對於租金及食物上漲耐受度相對較低，一旦通膨問題悶燒持續很久，恐怕小市民根本過不下去。
柏雲昌認為，現階段解決通膨，只剩下央行升息一途，減少熱錢炒作股票及房市，也有助於穩定物價；另一方面，政府必須開始嚴守財政紀律，不該再任意發債送錢，才有機會逐漸解除通膨的危機。
台灣今年的經濟成長估計超過6%，但這樣的成果，要怎麼樣讓全民都能受益，值得近一步深思，廣發錢的做法或許短期內讓大家花得很過癮，但後遺症或許現在才正要開始。你，準備好了嗎？