民調：歐洲員工願回辦公室上班不到2成

（中央社柏林9日綜合外電報導）最新調查發現，想要回歸辦公室朝九晚五上班時間的歐洲工作人口僅有14%，半數以上表示，因疫情而盛行的在家工作反而比較有生產力。
文/中央社
2021-12-10 05:00:00
不過，三星電子公司（Samsung Electronics）和倫敦顧問公司The Future Laboratory委託的調查顯示，這種混和遠端在家與去辦公室上班的「混和工作模式」（hybrid working）也有缺點，1/4以上受調者表示，這讓他們感覺隨時都在工作，或是連晚上都得工作。
路透社報導，針對歐洲各地1萬4000人進行的這項民調也顯示，83%員工正向雇主尋求較大支持，以期平衡工作與家庭生活。
根據歐盟統計局（Eurostat）數據，在2020年，歐盟有約12%就業人口經常在家上班，比疫情爆發前的大約5%上升。
三星電子歐洲副總裁布勞恩（Benjamin Braun）發表聲明說：「由於全勤的概念已經過時，雇主須要謹慎思考，如何滿足現代的混合生活需求」。
調查顯示，2/3歐洲人表示，為方便混和生活模式，已將或計畫將居家空間改造，例如騰出一個工作區域；另有41%的人表示決定搬家。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101209