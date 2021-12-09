豆瓣App遭下架　官方監管致活躍用戶嚴重流失

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中國工信部微信公眾號9日發布「關於下架侵害用戶權益App名單的通報」稱，11月3日針對App超範圍、高頻次索取許可權、非服務場景所必需收集用戶個資、欺騙誤導用戶下載等違規行為進行了檢查，並對未按要求完成整改的App進行了公開通報。
通報稱，截至目前，尚有5款App未按工信部要求完成整改；各通信管理局展開技術檢測後，共有101款App仍未完成整改。
工信部表示，依據相關法律要求，對上述共計106款App進行下架，相關應用商店應在本通報發布後，立即組織對名單中應用程式進行下架處理。針對部分違規情節嚴重、拒不整改的App，屬地通信管理局應對App營運主體依法予以行政處罰。
通報顯示，今天被工信部下架的5款App，除了豆瓣，還有唱吧、愛回收、看看新聞以及媽媽網孕育。豆瓣牽涉的問題是「超範圍收集個人信息」。
綜合陸媒報導，豆瓣上線16年，截至今年6月，註冊用戶已達2.3億。2012年，其月活躍用戶曾經破億，但今年4月已嚴重下滑到只剩1079萬。
豆瓣引以為傲的電影版塊，近年被飯圈（粉絲圈）和商業水軍盯上，進行大量的「養號」、「刷分」等操作；其小組討論內容也迭遭官方監管處罰，多個與女權、娛樂、「躺平」相關小組被封禁解散。這使得「佛系管理」的豆瓣疲於奔命。
今年6月，中國網信辦收到關於豆瓣的舉報高達26.8萬件，甚至超過了知乎、頭條、B站。
12月1日，豆瓣主要負責人、總編輯遭國家網信辦約談，重罰人民幣150萬元（約新台幣656萬元），並責令立即整改，理由是屢次出現法規禁止發布或傳輸的訊息。豆瓣立即暫停小組回覆功能並進行整改。
光是今年1月至11月，豆瓣就遭到20次處置處罰，累計罰款900萬元。（編輯：楊昇儒）1101209