南港實驗室人員確診 北市衛生局：匡列接觸者不超過10人
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，至今已經連續35日無本土確診個案。不過今（9）日晚間驚傳南港中研院P3實驗室有一名實驗人員確診，對此台北市衛生局專委歐佳齡表示，現階段匡列職場與親密接觸者不超過10人，且已經妥善安置並進行採檢或等待採檢。
記者丁上程／台北報導
2021-12-09 19:43:34
根據防疫指揮中心發言人莊人祥表示，該名確診個案為20多歲的女性，由於日前出現咳嗽症狀一週，昨日更出現嗅味覺異常的狀況，因此主動就醫進行PCR採檢後呈陽性確診。指揮官陳時中也說，目前確認有1例PCR陽性個案，疾管署人員與指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已到現場了解，並協助隔離事宜，初步了解是在工作場域遭感染。
歐佳齡接受電話訪問時表示，現階段得知的資訊並無外傳50人遭匡列，就她所知僅只有個位數的人數遭到匡列，目前也正在檢疫所檢驗。
歐佳齡引用過去SARS疫情期間，一名軍方人員也疑似在實驗室內感染，當時也讓社會各界相當緊張，不過最終確認僅只有該名軍方人員確診。也因此該名實驗室人員，疑似也是在實驗過程中確診，歐佳齡強調，仍要視後續的傳染狀況與檢驗狀況，決定後續的防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞
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