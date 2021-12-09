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實驗室女有北市捷運站足跡！北捷：已完成相關場站清消

▲9日傳出一名實驗室人員確診，該名確診女性曾有經過捷運南港站與東門站，北捷方面也表示已經完成相關清消。（資料照／軍聞社提供，並非有確診足跡之地點）
▲9日傳出一名實驗室人員確診，該名確診女性曾有經過捷運南港站與東門站，北捷方面也表示已經完成相關清消。（資料照／軍聞社提供，並非有確診足跡之地點）

記者丁上程／台北報導

2021-12-09 20:08:09

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，至今已經連續35日無本土確診個案。不過今（9）日晚間驚傳南港中研院P3實驗室有一名實驗人員確診。而據媒體報導，該名確診個案有涉及捷運南港站與東門站的相關足跡。對此北捷也隨即發表聲明，表示接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已完成執行相關場站清消作業，敬請旅客安心搭乘。

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根據《ETtoday》報導指出，該名實驗室女確診者除了京站台北店、遠雄廣場、汐止家樂福等足跡外，據了解，台北捷運也傳出有足跡行經，目前初步匡列站點為東門站、南港站。

對此北捷方面也發表聲明，表示有接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已完成執行相關場站清消作業，敬請旅客安心搭乘。北捷強調，目前各場站清消頻率由原4小時加密為2小時，至於列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時。

北捷也呼籲民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高罰鍰新臺幣1萬5,000元，並拒絕運送。也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

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