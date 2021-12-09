快訊／零確診喊卡！本土個案增1例　匡列85名

今（9）日晚間驚傳南港P3實驗室一名20多歲的女研究員確診，讓我國近期的0本土個案破功，指揮中心指揮官陳時中晚間證實，本土個案增1例，列案號16816，為一名本國籍20多歲女性，曾任中研院基因體實驗室人員，近期無出入境紀錄，曾接種兩劑莫德納疫苗，在工作過程有接觸病原，但當下無症狀，直到11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於今日確診。目前匡列接觸者85名。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 21:29:14｜2021-12-09 22:16:49
指揮中心進一步表示，在接獲醫院通報個案後，隨即安排疾病管制署防疫醫師、同仁至該實驗室進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導並召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括個案所屬實驗室暫停使用，同樓層人員全數居家隔離、調閱實驗室進出紀錄及錄影帶，以掌握可能接觸者及瞭解運作情形、實驗室全棟人員12月10日停止上班，且於9日起自我健康監測，如有不適症狀立即聯絡衛生單位、要求中央研究院10日內提出調查檢討報告，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。