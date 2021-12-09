中研院P3實驗室病毒外洩　專家籲：有異常應立即回報

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該實驗室主持人為林宜玲，具有數十年執行高感染性病原之經驗，經歷禽流感及SARS疫情，親自督導及制定作業流程與規則，中研院表示，林宜玲帶領專業訓練的團隊進行高危險性實驗研究工作，自新冠肺炎疫情爆發以來，帶領團隊持續進行SARS-CoV-2 細胞及動物等工作，提供產學界檢驗、疫苗、藥物開發所需實驗服務。
生物安全第三等級實驗室英文全稱為Biosafety Level 3 Lab（BSL-3 Lab)，也稱作防護等級三Protect3（P3）實驗室，是處理第三級危險群微生物及大量或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物相關工作而設計，包含炭區桿菌、SARS等在人類可引起嚴重或致死的疾病，但可能有預防及治療方法的感染性生物材料。
P3實驗室規格要求與次一階的的P2實驗室主要差異包含，入口與一般通道做物理性隔離、設有高壓蒸氣滅菌器，設置前室，其前後兩扇門應有互鎖且自動關閉的功能，不可同時開啟，實驗室排氣經高效率（HEPA）過濾網過濾且不可循環，同時要有負壓氣流設置。
在人員操作規範上，管制實驗以外人員進入且所有移出實驗室的物品應先進行除汙，實驗人員需要穿戴長袖且正面不開口之防護衣、手套、鞋套，以及 N95 口罩，視情況甚至需穿戴呼吸防護裝備。
施信如說明，P3實驗室的防護規格和進出程序是相當嚴謹的，人才挑選更如何挑太空人一樣嚴謹，不過實驗人員畢竟不是機器人，可能出現操作失誤或是各種意外，出現任何異狀應立即回報，「也不會有什麼懲罰的，最重要的處理事件，且事後也需要寫相關報告並上報到實驗室設置的生物安全委員會。」
P3實驗室的所有工作人員，都需進行醫學檢查，內容包括一份詳細之病史紀錄及針對具體職業工作體檢報告，實驗室管理人員應保存工作人員的疾病及請假相關紀錄。