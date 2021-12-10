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懶得出門！搶攻聖誕外帶餐　布封烤雞、煙燻鮭魚搬上桌

▲臨近聖誕節，業者紛紛推出烤雞大餐，搶攻懶人過節市場。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲臨近聖誕節，業者紛紛推出烤雞大餐，搶攻懶人過節市場。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-10 09:49:45

聖誕節是親友歡聚共享美食的絕佳時刻，不少民眾已經計畫要在家裡開的熱鬧的聖誕派對了，業者也嗅到商機，紛紛準備了各種聖誕餐點要來搶食外帶大餐的商機，微風超市也推出聖誕烤雞禮籃，主打各類分享餐，從烤火雞到凱薩沙拉、配餐等應有盡有，要來抓住消費者的胃。

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Breeze Super微風超市觀察，今年受到疫情影響，安心在家用餐仍是趨勢，超市今年以「繽紛聖誕餐桌」為題，集合近年來消費者聖誕最愛的五大派對主軸，以「聖誕烤雞」、「派對熟食」、「起司火腿派對」以及「聖誕麵包」、「聖誕禮物」等，匯集超過50種餐點，建議想要大啖美食的民眾，還要記得提前三天預訂。

▲臨近聖誕節，微風超市也推出聖誕烤雞禮籃，主打各類分享餐。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲臨近聖誕節，微風超市也推出聖誕烤雞禮籃，主打各類分享餐。（圖／記者劉雅文拍攝）
尤其主推美式聖誕烤雞、以台灣「布列斯雞」─布封雞烤出熟成風味的聖誕烤雞，到週邊的派對熟食餐點，還有歐洲過聖誕必備的法國、瑞士高山起司、歲末的松露滋味，再挖掘稀有獨特的百年煙燻工法頂級鮭魚、德國啤酒到義大利聖誕麵包。

提到聖誕禮籃，也不免想到西華飯店推出年年熱銷的期間限定火雞禮籃，今年主打整隻香嫩多汁的金黃烤火雞，搭配主廚特製火雞肉汁、蔓越莓醬汁、燻鮭魚沙拉佐柚子醬、義式香料烤馬鈴薯、墨西哥式烤玉米、肉桂核桃丹麥麵包等，還有「豪華版」的火雞禮籃，多了碳烤BBQ豬肋排、美式手工巧克力軟餅乾，以及波爾多美洛莊園紅酒一瓶。

西華飯店經典火雞禮籃，香嫩多汁的金黃烤火雞，是將火雞腹填百里香、蘋果、洋蔥、西芹，再塗上紅椒、蒜、百里香烤成，搭配以雞高湯、洋蔥、西洋芹、月桂葉煮成的主廚特製火雞肉汁，還有以酸甜蔓越莓、柳橙汁、八角等香料煮成、酸甜開胃的手工蔓越莓醬汁，道地美式吃法，再搭配各款西式佳餚。

▲西華飯店經典火雞禮籃，香嫩多汁的金黃烤火雞，是將火雞腹填百里香、蘋果、洋蔥、西芹，再塗上紅椒、蒜、百里香烤成。（圖／業者提供）
▲西華飯店經典火雞禮籃，香嫩多汁的金黃烤火雞，是將火雞腹填百里香、蘋果、洋蔥、西芹，再塗上紅椒、蒜、百里香烤成。（圖／業者提供）
新竹豐邑喜來登大飯店也從即日起到12月31日，推出一系列「感恩聖誕火雞禮籃」外帶預購商品，其中「豪華火雞禮籃」，內含重達5到7公斤的香料爐烤火雞，使用多達10種以上的香草與辛料調味，讓肉質香軟多汁，搭配凱薩沙拉襯西班牙辣腸、香料培根栗子堅果餡、法國長棍、7吋南瓜派及特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，重現感恩禮籃的經典好滋味。

還有適合小家庭共享的「家庭派對禮籃」內含1.8公斤的低溫爐烤香料烤雞、爐烤美式德州豬肋排、凱薩沙拉襯西班牙辣腸等；充滿聖誕節甜蜜氛圍的「聖誕繽紛禮籃」集結薑餅屋、肉桂蘋果派、杏桃百香磅蛋糕等聖誕節應景甜點與西班牙田帕尼紅酒，享受溫馨甜蜜的聖誕時光。

▲ 新竹豐邑喜來登大飯店也從即日起到12月31日，推出一系列「感恩聖誕火雞禮籃」。（圖／業者提供）
▲ 新竹豐邑喜來登大飯店也從即日起到12月31日，推出一系列「感恩聖誕火雞禮籃」。（圖／業者提供）

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