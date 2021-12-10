懶得出門！搶攻聖誕外帶餐　布封烤雞、煙燻鮭魚搬上桌

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尤其主推美式聖誕烤雞、以台灣「布列斯雞」─布封雞烤出熟成風味的聖誕烤雞，到週邊的派對熟食餐點，還有歐洲過聖誕必備的法國、瑞士高山起司、歲末的松露滋味，再挖掘稀有獨特的百年煙燻工法頂級鮭魚、德國啤酒到義大利聖誕麵包。
提到聖誕禮籃，也不免想到西華飯店推出年年熱銷的期間限定火雞禮籃，今年主打整隻香嫩多汁的金黃烤火雞，搭配主廚特製火雞肉汁、蔓越莓醬汁、燻鮭魚沙拉佐柚子醬、義式香料烤馬鈴薯、墨西哥式烤玉米、肉桂核桃丹麥麵包等，還有「豪華版」的火雞禮籃，多了碳烤BBQ豬肋排、美式手工巧克力軟餅乾，以及波爾多美洛莊園紅酒一瓶。
西華飯店經典火雞禮籃，香嫩多汁的金黃烤火雞，是將火雞腹填百里香、蘋果、洋蔥、西芹，再塗上紅椒、蒜、百里香烤成，搭配以雞高湯、洋蔥、西洋芹、月桂葉煮成的主廚特製火雞肉汁，還有以酸甜蔓越莓、柳橙汁、八角等香料煮成、酸甜開胃的手工蔓越莓醬汁，道地美式吃法，再搭配各款西式佳餚。
新竹豐邑喜來登大飯店也從即日起到12月31日，推出一系列「感恩聖誕火雞禮籃」外帶預購商品，其中「豪華火雞禮籃」，內含重達5到7公斤的香料爐烤火雞，使用多達10種以上的香草與辛料調味，讓肉質香軟多汁，搭配凱薩沙拉襯西班牙辣腸、香料培根栗子堅果餡、法國長棍、7吋南瓜派及特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，重現感恩禮籃的經典好滋味。
還有適合小家庭共享的「家庭派對禮籃」內含1.8公斤的低溫爐烤香料烤雞、爐烤美式德州豬肋排、凱薩沙拉襯西班牙辣腸等；充滿聖誕節甜蜜氛圍的「聖誕繽紛禮籃」集結薑餅屋、肉桂蘋果派、杏桃百香磅蛋糕等聖誕節應景甜點與西班牙田帕尼紅酒，享受溫馨甜蜜的聖誕時光。