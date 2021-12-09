獨／黃士修將以府機密「開條件」　48小時通牒後啟動絕食

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黃士修說，該場意見發表會約於中午舉行，他會在公布之後的48小時後、13日中午開始絕食，完成已排定的媒體專訪行程後，晚間就前往自由廣場，同時希望號召近30位年輕人一同參與，其他參與者則統一於晚間7點加入，他也請求社會大眾加入和平革命的行列，而黃士修在投票日當天會有專車協助，載他回老家台中投票。
黃強調，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今，他要用同樣手法討回公道。黃士修說，不管支持或反對，全民都應該要站出來決定國家未來的政策，但民進黨洗腦式的宣傳，正反方資訊是完全不對等的。
「決定國家命運的公投卻被政府綁架，讓人民失去『選擇的自由』。」黃士修表示，民進黨過去曾說公投綁大選才能展現對人與對事的差別，但近日民調顯示，藍綠支持者已經歸隊，若中間選民加進來，可能四項公投案都會過關，但令人擔憂的是，許多民眾根本不知道12月18日要投公投票，絕食目的在於為「被慢性屠殺」的中南部民眾請命，並喚醒大眾對公投的重視、回歸正常的民主機制。
黃士修強調，核四封存的因果是林義雄當年種下的，現在由他來收回這筆不良債權。「如果一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由」，是他這輩子做過最划算的交易。
對此，一名藍營青年表示，自己雖獲邀請，但絕食的時間大約6天，很多餐會和宣講都已安排，雖然很想參與，但也覺得黃士修這項行動有點太趕了。
國民黨副發言人楊植斗則表示，靜坐絕食是非常激烈的政治抗爭，蔡政府真的太蠻橫，只好逼著人民透過這種方式表達訴求。他說，聽到黃士修帶頭抗爭，覺得很驚訝，因為自己「已經在絕食中」，和黃士修有心有靈犀的感覺。
楊植斗透露，黃士修的活動他也會一起參與，希望有更多的朋友看到一群年輕人正在自由廣場努力後，能被感動，進而出門投票，不要放棄自己投票的權益。