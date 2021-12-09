讓失聯移工就近施打疫苗 立委：應開放1922平台登錄
失聯移工施打計畫開跑，中央強調「不通報、不查處、不收費」原則，鼓勵失聯移工出面施打，成效引發關注。立法委員吳玉琴昨（8）日在立法院質詢時指出，為減緩失聯移工疑慮、提高資源取得的便利性，應該讓失聯移工直接在1922平台登記預約施打疫苗。對此，勞動部長許銘春也表示，將盡快向指揮中心研議。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-09 22:33:01
立法院社會福利及衛生環境委員會昨（8）日邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。
目前，勞動部已經與全台18個NGO及宗教團體一起合作，設立接種站為失聯移工施打，但立法委員吳玉琴質詢時指出，移工要到特定的接種點來進行施打，會遇到交通問題，執行上效果恐有限，資源取得並不方便。此外，把移工們聚集到一個特定的點來進行施打，恐怕也會讓失聯移工有所疑慮，擔心政府放線釣魚而不敢出面。
她指出，今年7月到11月間，1922疫苗預約平台曾經一度開放失聯移工上網登錄，但後來功能又被停掉了。她表示，透過1922平台登記其實是最方便的，讓失聯移工用過期的居留證或健保卡預約，就近選擇地點施打，對失聯移工而言更方便，會比現行的專案方式更具可行性。對此，許銘春也表示認同，指出這項建議勞動部做得到，承諾會再跟指揮中心盡快進行研議。