移工變移民！勞動部研議「兩條件」留用資深移工

《四方報》報導，面對國際搶工浪潮，日本及韓國紛紛提出優渥條件吸引移工引進，勞動部長許銘春昨（8）日在立法院備詢時透露，目前正在研議讓在台工作滿六年、技術及薪資門檻符合一定水準之移工，可以申請留台，再工作滿五年即可申請永久居留證的措施。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-09 22:37:07
立法院社會福利及衛生環境委員會昨（8）日邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。民進黨籍立委黃秀芳質詢時表示，許多外籍移工在台灣待很久，技術跟工作表現都受到肯定，若不能留用，未來這些移工就會前往其他鄰近國家或回到母國，這對台灣是一個損失，詢問勞動部「移工變移民」的相關計畫。
許銘春表示，外界一直都希望能繼續延長移工在台工作年限，但一直延長下去不能解決問題，「客工」是否要變移民終歸必須要有一些思考。勞動部已經展開跨部會討論，將配合國發會整體移民政策，針對資深優秀的移工推出移民政策，希望在明年年初能有定案，再報請行政院核定發布。
許銘春指出，目前初步規劃是，在台工作滿6年以上的移工，在符合相當技術與薪資門檻後，可以申請留台，轉換為中階技術人力；之後再工作5年就可申請永久居留。許銘春表示，目前在台工作滿6年的外籍移工大約有18萬人，技術鑑定部分未來將會由各部會去做認定，方法類似我們的技能檢定，薪資方面也會有一定門檻，避免低薪排擠本國人就業，未來都會推出配套措施保障本勞就業權益。