美食、闖關、異國表演！竹縣國際移民嘉年華週日登場

《四方報》報導，新竹縣有近1.5萬名新住民人口，縣府為促進多元文化交流，每年在年底舉辦移民日慶祝活動，在本周日12月12日9時至13時「2021國際移民日嘉年華會」將在新瓦屋客家文化保存區盛大登場，活動規劃新住民文化展覽、異國風美食攤位、闖關活動、多元文化舞台展演，現場填問券領闖關卡還可拿到美食券等好康，喜愛異國文化的朋友千萬不要錯過。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-09 22:38:54
縣長楊文科表示，竹縣是多元文化的城市，有客家人、閩南人、外省人、原住民及新住民等五大族群，每位新住民朋友都是新竹縣民鄉親，縣府也舉辦移民日活動，希望在每年的國際移民日活動來讓各族群推廣多元文化，讓新住民與在地居民相互了解，彼此尊重不同文化，展現多元和諧的氛圍。
楊縣長說，為感謝新住民家庭融入臺灣的努力與付出，縣府社會處每年也頒發「成長共融」模範新住民表揚活動，今年獲獎的有來自中國大陸、菲律賓、越南等地的新住民，每一位背後都是一段不平凡的故事，遠渡重洋來到台灣，努力融入與故鄉截然不同的風土人情，不只是在家庭中扮演好角色，也是社會上的楷模。
社會處表示，入冬後疫情雖減緩，也提醒縣民戴上口罩遵守防疫規定，為讓現場民眾了解更多新住民特色文化，共創文化多元相互尊重的未來，每年邀請新住民展售家鄉美食，拉近彼此的距離，更有許多特色創意商品市集，現場民眾只要填寫活動問券調查，就能免費拿闖關卡進行闖關互動，集滿戳章就可以換美食券與宣導品一份。