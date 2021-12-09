新銳藝術家「黑潮」個展　關注台灣本土海洋生態環境

▲新銳藝術家從關懷台灣土地環境再延伸到周邊的海洋環境，推出「黑潮KUROSHIO」為主題的系列作品。（圖／高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊提供）
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▲新銳藝術家從關懷台灣土地環境再延伸到周邊的海洋環境，推出「黑潮KUROSHIO」為主題的系列作品。（圖／高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊提供）
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-09 22:05:16｜ 2021-12-09 22:05:35
洋流「黑潮KUROSHIO」是影響太平洋的主要海流，深切與環境關聯也和我們的生活有密切的關係。新銳藝術家周耀東「黑潮KUROSHIO」個展，以關注台灣本土環境為出發點，展現出它的美及藝術家對社會人文的關愛，希望藉由創作個展提醒人類更加關注、重視海洋面臨的問題。即日起至12月31日在高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊展開。
出生在高雄的周耀東，畢業於東海大學美術系，1996年開始，以本土超現實油彩繪畫、裝置藝術等多元媒材，創作他於人性、土地、自然及環境正義等主張，進行深入觀察與刻畫，2002年在高雄舉辦首次個展後，即於台灣各地巡迴展出。 ▲周耀東與作品「逐夢」。（圖／高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊提供）
今年「守護神」系列作品更遠渡重洋，參與德國柏林科博當代畫廊「當柏林遇見台北」聯展，「黑潮KUROSHIO」系列作品也於施維林市立畫廊展出，之後也將在疫情趨緩時前往德國柏林畫廊，進軍歐洲國際藝術市場。
周耀東早期作品以台灣農作物或自然動植物之關懷與守護為主題，探索台灣社會人與土地關係的「守護神」系列創作，例如「火龍果公主」、「鳳梨王」、「玫瑰女王」等，展現藝術家本身對台灣土地的觀察、人與環境之間的關係。周耀東從關懷台灣土地環境再延伸到周邊的海洋環境，推出「黑潮KUROSHIO」為主題的系列作品。 ▲「黑潮KUROSHIO」個展，以關注台灣本土環境為出發點。（圖／高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊提供）
周耀東這次展出的作品「Till Death Do Us Apart」，畫的是雌雄鬼頭刀魚之間至死不渝的深厚感情，讓人有種「人不如魚」的感慨。鬼頭刀雄魚有讓雌魚先吃的習性，卻也因此讓雌魚成為釣客的獵物，一旦雌魚上鉤，雄魚又往往不離不棄，最後是兩種截然不同的命運。另一幅以蘭嶼的飛魚為主角的作品「逐夢」，描述海裡的魚騰空飛躍、翱翔天際，實現了原本看似遙不可及的夢想，比喻所有的夢都有可能實現的一天，只要你願意去追逐；「離鄉的珍珠」是一隻流著眼淚、披著魚網的鮪魚，喚起人們對海洋生態的重視。