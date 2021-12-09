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【2021 奧迪創新獎】台灣奧迪協同在地新創團隊 以未來思維打造行動展間

▲ 【2021 奧迪創新獎】台灣奧迪協同在地新創團隊 以未來思維打造行動展間
▲ 【2021 奧迪創新獎】台灣奧迪協同在地新創團隊 以未來思維打造行動展間

2GameSome - 有車賞

2021-12-09 22:25:00

後疫情時代的來臨，造就人與人互動方式的轉變，並加速了人工智慧（AI）、擴增/虛擬實境（AR/VR）技術的發展，而對於環境的永續發展已然成為現代企業首重的議題。今年台灣奧迪所舉辦的「2021奧迪創新獎」（Audi Innovation Award, AIA），就以人工智慧、擴增/虛擬實境以及永續性三大主題，邀請台灣新創團隊以未來的創新思維，構思未來汽車展示中心的可能樣貌。

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此次「2021奧迪創新獎」是由台灣奧迪與台灣科技新創基地共同舉辦並與專注於未來行動發展的玉山國際加速器（Mosaic Venture Lab）合作，從超過400家新創團隊中，選出滿足三大要素的 25 支台灣新創團隊，並透過三階段篩選，最終 14 家台灣新創公司獲得最後競賽資格；獲選的新創團隊依據本身的技術專長再結合其它新創團隊，依據今年的三大主題以提出未來移動展間的概念。台灣奧迪數位事業處長陳永漢（Yoon Han Chin）表示：「奧迪創新獎的初衷是為了扶植台灣新創生態圈，使更多具有創新實力的團隊茁壯、發光；我們也期望藉由本屆的新賽制，鼓勵新創團隊彼此合作發揮綜效，與 Audi 共創未來的樣貌。 」

科技部產學及園區業務司代理司長涂君怡指出：「奧迪創新獎自 2018 年開始舉辦，同年 TTA 正式成立。今年科技部很開心可以看到國際車廠Audi嘗試新的辦理模式，以閉門競賽方式尋找 AI、AR/VR、永續等三大領域的優秀台灣新創，而 TTA 也持續在過程中協助邀請 TTA 校友新創與學研新創參加遴選。相信在奧迪及 TTA 支持下，這些新創都能有更好的國際發展，促使世界看見台灣以科技創新帶來正面影響力。」

奧迪與金獎團隊攜手化概念為實體 共同打造智能移動展間

2021奧迪創新獎，最終由研發廚餘轉化處理的生物實驗室 Bionicraft、擅長打造虛擬偶像的 GranDen、專精於虛擬人像社交平台的 XRSPACE 三家新創團隊，以「共生的狂想」（Symbiotic Rhapsody）概念榮獲金獎；金獎團隊巧妙融合台灣在地的百合、苔癬和蜻蜓的材質和樣貌，運用在行動展間外部的結構設計上，展間內部則使用 AI 虛擬導覽和 VR 頭盔，建立與世界各地展間的互動，提供消費者跨越國境的連結與體驗。台灣奧迪總裁安薩瑞看到金獎團隊的概念表示：「此次得獎的創新結合了數位他和永續性的概念，非常地另人印象深刻。得獎的團隊也展現了絕佳的合作精神，這正是Audi不斷地在追求和各界共用點作創造未來的可能性，這也正是我們和台 灣新創圈期待的合作模式，一起追求創新的方式來邁向未來。」

銀獎 Capsule Infinite 將光影技術呈現於具有彈性與延展性、輕薄如紙的曲面螢幕上，同時應用 AI Bella 虛擬機器人來應答消費者的問題，而展間所需的電力則是全部使用廢棄電池二次循環、再生使用；銅獎團隊 Trinteraction 以永續作為核心理念，三組學生團隊分別利用可回收的感溫變色建材，將再生能源儲存再利用，並建立 3D 數位角色，使造訪者可於遊戲般的虛擬世界進行互動。

業界導師挹注產業觀點 分享永續與數位化創經驗

台灣奧迪也再次藉由舉辦奧迪創新獎的活動，邀請各界的合作夥伴為提供新創團隊對於「零碳排」與「永續」所需要商業經驗。今年，台灣奧迪除了分享本身經營台灣市場的經驗之外，也邀請到德國總部專門負責永續發展的「奧迪環境基金會」（Audi Environmental Foundation）資深顧問 Matthias Rossmann 博士，專題分享 Audi 如何串聯環境、創新與科技，來提倡永續性的創新（Greenovation）。而透過「永續商業的未來」主題論壇，全球最大圖資平台 HERE Technologies 北亞區國際數據資深總監 Jocelyn Michel，也從大數據取得和分析的角度，提供寶貴的經驗。

除此之外，面對數位化的轉型趨勢，AWS 聯合創新中心經理傅元亨（Rich Fuh）以及 HERE Technologies 北亞區資深經理江青菁（Sabrina Chiang），也分別就商業化數位平台經營，對新創團隊分享經驗。而此次，Uber 也以新創獨角獸的身分，分享如何開始推廣減碳優步來推動永續發展。

2021奧迪創新獎所邀請到的產業導師們，以不同的角度及公司策略，分享企業經驗，期望能激發新創團隊對環境永續的更多構想。台灣奧迪也將持續協助金獎團隊，嘗試將「共生的狂想」的概念透過未來移動展間的樣態進行概念驗證（Proof of Concept），進一步邁向商轉的可能性。

2021第四屆奧迪創新獎 得獎名單

獎項

獎項內容

獲獎新創

金獎

由台灣奧迪提供新臺幣300,000元

Symbiotic Rhapsody: 

XRSpace、Bionicraft、Granden

銀獎

由HERE Technologies提供新臺幣150,000元

Capsule Infinite: 

Panel Semi、Lightfull Studio、RAI、NTU of Science and Technology - Applied Science & Technology_Sustainable Energy Research Departments

銅獎

由林口新創園-AWS聯合創新中心提供虛擬進駐席次

Trinteraction: 

Peppercorns、Red Pill Lab、NTHU_Prof. Chen & Liu_Microbial、NYCU_Solar Panels、NYCU_Professor Sheng_Micro Climate Control

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