國際搶工大戰！台灣勞動待遇差　恐面臨沒有移工要來窘境

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由於外籍看護工和廠工勞動待遇落差甚大，看護工不受勞基法保障、基本薪資僅17,000元，反觀廠工則受勞基法保障，基本薪資有保障，再加上工作時間和內容明確，不需24小時待命，也比較不用擔心被指派從事多餘勞動等問題，因此自然吸引不少外籍看護乘著缺工熱潮跳槽到工廠工作。對此，勞動部不僅未檢討看護工勞動待遇血汗的根本問題，反而祭出更嚴格的轉換限制，引發民間團體不滿。
邱顯智指出，現在不論是越南、菲律賓或印尼等東南亞國家，台灣已經不是這些移工來源國的首選國，隨著少子化、高齡化的國際趨勢持續發展下去，台灣將來要與日本、韓國和其他歐洲國家競爭移工引進，一場「國際搶工大戰」勢在必行，且談判優勢已經從輸入國市場轉換成輸出國的市場，「勞動部就是誤會了這一點，以為現在還是輸入國的市場，所以面對疫情下看護工匱乏，就選擇更嚴格的去禁止看護工轉出，卻沒有思考看護工勞動條件過低才是根本原因」。
邱顯智強調，善待外籍移工不應該抱持「施捨」的態度，要瞭解到善待外籍移工是為了我們自己，因為不這樣做，在這場國際搶工大浪潮中，台灣會失去競爭力，對將來營造業、製造業勞動力，甚至是整個長照體制，都會有很嚴重的後果。「現在是資訊的時代，這樣糟糕的勞動待遇都會在移工社群間口耳相傳，台灣移工政策再不改變，還會有移工想來嗎？這對未來台灣長輩的照顧會出現很大問題」。
仲介有存在的必要嗎？直聘制是未來移工政策重點
針對未來移工政策的走向，邱顯智點出「仲介制度」和「本票制度」必須進行全面的檢討。他表示，菲律賓和台灣的仲介基本上就是聯合跨國集團，移工經常在出國前就被要求簽下本票，陷入債務陷阱中。「許多移工明明連字都不認識幾個，但一到台灣，本票就已經被送到台北地院去強制執行，這非常不合理，本票制度根本不該存在」。
根據前監察委員高鳳仙2015年的調查報告，許多外籍移工被迫簽本票而受到長期剝削，由於本票不需經過司法程序，只需法院裁定，就能向債務人追討債務，因此就成為惡意對移工討債的工具。邱顯智指出，台灣的仲介費跟各國比起來是最高的，移工還沒來台灣開始賺錢就要先負債，由仲介衍生出來的種種剝削問題屢見不鮮，「這讓我們思考仲介公司存在的必要性，像韓國就是國對國簽約引進移工，這樣的直聘制度台灣完全有能力去執行，這點也是未來可以努力的方向」。
韓國的直聘制度以國對國的方式，與移工來源國直接協商並由政府引進移工，省去仲介角色；而台灣雖然早有直聘制度，雇主可以不透過仲介引進移工，但因程序繁瑣等因素一直成效不彰，多數雇主仍然委託仲介辦理聘僱事宜。