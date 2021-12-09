康木祥一條鋼索展「一線生命」　巨型雕塑港都登場

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雕塑大師康木祥挑戰極具難度的創作，將「退役鋼索」賦予新生，轉化為藝術新生命，也獻給自己熱愛的土地。一系列作品從台灣出發，在世界各地巡迴展出，以藝術鏈結世界，讓世界認識台灣也感動了西方的觀眾。康木祥說：「透過創作，我學會順應自然，並思考如何融入環境，懂得體驗生活，進而改變、蛻變。」
高雄市副市長史哲表示，高雄是台灣工業重要城市，更是台灣產業經濟通往世界的大門，城市在這幾年成功轉型，從工業逐步邁向智慧科技與人文藝術，更是打造城市美學的先鋒之一，如同鋼索從電梯纜繩成為藝術作品，象徵了重生與新生，藉由藝術軟實力的導入，呼應了高雄作為鋼鐵之都的榮耀。
史哲說，此次在長期支持高雄藝術文化活動的高雄市鋼鐵經營協會理事長王隆興與策展團隊積極聯繫下，高市府全力支持推動展覽順利展開，也因逢中鋼公司建廠50週年暨推動落實ESG企業永續的契機，在公部門文化場域與民間機構的共同協力下，完成這次創舉。透過國際級公共藝術作品，串連起美術館、衛武營以及位在亞洲新灣區的中鋼總部大樓，讓藝術遍佈整座城市。
高美館館長李玉玲表示，今年在耶誕前夕迎來藝術家康木祥自海外巡展返國的精采創作，讓藝術的能量由美術館內擴延至戶外園區，實現打造一日遊藝術生態園區之願景。在康木祥極富張力的創作方式中，以出生命與作品質量上的「重」，對比觀者所見之柔和線條的「輕」，無論遠觀近賞都展現了其作品強而有力的藝術能量。