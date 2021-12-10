沒選票也要為移工討公道　邱顯智：是對的就該去做

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回首自己擔任人權律師以來經手過的移工案件中，「德希莉案」令邱顯智印象深刻。2019年，受僱於鼎元光電科技股份有限公司竹南分公司的菲律賓籍移工德希莉（Deserie Castro Tagubasi），因為遭氫氟酸水溶液（俗稱化骨水）噴濺右下肢，送醫不治，於事發當晚不幸逝世。
邱顯智說，自己當時透過視訊協助德希莉遠在菲律賓呂宋島的家屬，有時要透過兩層翻譯進行溝通，大家忙成一團。從視訊畫面中可以清楚看到德希莉的爸媽以及家中擺設，一旁還有小狗在叫、小孩在哭，「當下與家屬互看時，雖然語言不通，但可以切身感受到這些所謂的移工，就是活生生的、與你我一樣的普通人，他們也有家人」。
邱顯智表示，自己也是出生嘉義山上，長大後來到都市討生活，可以感同身受移工們為了改善家中生計，離鄉背井來到台灣工作有多麼不容易，最後卻換來這樣的結局，對於他們的家人來說，那個痛苦是可以想見的。
不幸的是，德希莉的故事僅僅反映了全台移工職災悲劇的冰山一角。根據監察院統計，外籍移工職災千人率是本勞的2倍，每2個小時，就有1名移工遭受職業災害，全台每年平均高達300名移工死亡或失能。過去10年來，從事3k產業（骯髒、危險、辛苦）的移工數量從13萬7775人增加至31萬481人，一共增加17.2萬人，成長125%。移工從事高風險工作，在工廠卻經常面臨防護裝備缺乏、工廠為求快省略安全步驟、被要求操作危險器械等問題，置身充滿危險的勞動環境。
移工人權是小眾議題 「不能只考慮政治，對的事情就該去做」
外籍移工人數眾多，卻因沒有選票，再加上相關議題往往牽涉仲介和雇主團體意見而變得複雜敏感，使得移工在與自身相關的政策上幾乎沒有話語權，也鮮少有民代願意為其發聲，導致移工的處境多年來少有改善。邱顯智強調，「移工議題雖然是小眾議題，但凡事不能只考量政治上的效果，只要這是對的事情，我們就應該盡力去做」。
邱顯智表示，自己過去在經手移工案件時，包括非營利組織、教會和外國媒體在內的各方團體，都非常關心移工人權保障，這對台灣國際形象也有重要影響。例如，先前台中港北斗星號被扣留長達2年多，來自緬甸的3名船長和船員，靠著稀缺的物資在海上漂浮600多天的事件，就受到各方國際團體關注，邱顯智近期也因協助這些船員而獲得梵蒂岡海員中會的頒獎，代表這些努力是受到國際肯定的，他相信這會對台灣帶來正面幫助。
邱顯智更指出，現在台灣不論營造業、工廠或長照的勞動力，都依靠著外籍移工來支撐，有他們的努力貢獻才有今日的台灣，若想要移工繼續留在台灣深耕，就必須善待他們。「台灣人必須了解到，善待移工並非是一種『施捨』，在幫助外籍移工的同時，其實也是在幫助我們自己」。