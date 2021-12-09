▲ Gogoro Network 新方案 供給智慧停車柱電力來源

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Gogoro Network 與晟明科技合作智慧停車柱解決方案 實現智慧電池生命週期展延應用
Gogoro Network此次攜手晟明科技共同發展智慧停車柱可交換式電源解決方案，使用 Gogoro Network 智慧電池作為晟明智慧停車柱（TL Intelligent Parking Bollard®）的電力來源，預期大幅縮短電力申請、道路挖掘施工埋線以及路證申請的時間，特別是對於部份電力或饋線不足的區域，透過可交換的 Gogoro Network 智慧電池電力補給，將加速智慧停車柱的設置與普及化，廣設智慧停車柱不僅能提高停車開單的正確性，透過即時的數據傳輸、差別費率的設定等方法，還能增加停車格的周轉效益，而非停車時段自動化的科技執法，也可以確保不同時段路權的最佳化調配運用。
每顆滿電的 Gogoro Network 智慧電池，可提供單一智慧停車柱運行兩週以上所需的電力；為了與 Gogoro Network 電動機車用戶使用的 GoStation 有所區隔，Gogoro Network 會協同縣市政府及停車管理業者，設置智慧停車柱專用的 GoStation，為智慧停車柱所使用之智慧電池進行充電。智慧停車柱使用穩定的定額電力，和騎行電動機車馬達所需要的瞬間扭力輸出不大相同，Gogoro Network 目前規劃以早期生產的智慧電池，供應智慧停車柱的營運與備轉，提前實踐智慧電池生命週期展延應用。
Gogoro 正式歡迎晟明科技加入 PBGN（Powered by Gogoro Network）陣營，成為聯盟的最新合作夥伴，同時也讓PBGN 聯盟成員從電動機車產業延伸至智慧物聯網產業。Gogoro Network 與晟明科技攜手合作的智慧停車柱可交換式電源解決方案已經進入量產階段，晟明科技將在 2021 年 12 月底前於新北市部署 500 根智慧停車柱，並於 2022 年初正式對外營運，目前更計畫在 2022 年底前，於全台佈建超過 6,000 根智慧停車柱，大幅提高全天候、自動化停車位管理的比例。