藍營公投宣講獨缺侯友宜　朱立倫諷：台灣隊專跟人民作對

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第二、公投綁大選省錢又省工是大家都知道的道理，但民進黨竟要讓公投與大選不在同一天，簡直浪費錢又費工，民進黨完全是著眼政黨的利益，因為上次的公投他們輸掉，輸了就翻桌，這是民進黨最內行的；世界民主哪有這種的道理？所以要用我們的選票，同意「公投綁大選」。
第三、藻礁的議題，朱立倫反諷說，總統蔡英文到現場立個藻礁永存的牌子，結果來破壞藻礁的也是蔡英文，是不是就跟前主席江啟臣所言，「現在的民進黨對抗昔日民進黨」，「現在的蔡英文對抗以前蔡英文」，但不管是那個蔡英文，大家用同意票保護藻礁好不好？
第四、重啟核四，若台灣電力是夠的話，國民黨一定支持反核且喊得更大聲，但台灣面臨電力不夠的問題，去、今年都曾大停電，若電力不夠的話，夜市、工廠都得停擺，台灣的經濟怎麼支持？民進黨開一張2025非核家園的空頭支票，這就是騙台灣人，一旦民進黨2024下台，就是「發誓讓別人死」。
江啟臣說，民進黨就是獨裁政府，這次的公投議題，無疑是今天的民進黨對決過去的民進黨，這些議題過去都是民進黨的主張，但是現在他們完全不一樣了，從去年開始國民黨開始連署，好不容易爭取的機會，大家要好好把握，至少要5、6成的人出來，這次一定要好好把同意票投下去。
馬英九質疑，萊豬、萊牛根本是不一樣的狀況，台灣人有34%的人不吃牛，但大家幾乎都吃豬肉，因此在他任內不准有萊克多巴胺的豬肉進口；強調不是反美豬，是反對含有萊克多巴胺的豬肉，最可惡的是，蔡英文上任後根本沒有問民眾的心聲就進口萊豬，非常獨裁。
馬英九說，民進黨很怕公投，因為上次公投輸怕了，公投綁大選才能省人力又省錢；針對藻礁議題，認為不要用天然氣發電，因為會排碳與甲烷，且會增加地球的溫度，根本解決方式就是重啟核四，解決台灣電力的問題，且台灣北部根本沒有輻射外洩造成的災害，核四是很好的能源來源，也是世界趨勢。
趙少康痛批，民進黨政府從「網軍治國」到「網軍害國」，現在是「網軍滅國」；身兼中常委的新北市議長蔣根煌也率國民黨籍的新北市議員們上台，蔣根煌痛批，民進黨疫苗的政策非常可惡，都買過期的疫苗給人民施打外，民進黨也一直抹黑國民黨，這種惡行很可惡，呼籲大家投四個都同意，人民最有力。