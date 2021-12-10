曾莞婷出道21年沒得過戲劇獎項　爸爸臨終前難釋懷

▲曾莞婷演出作品無數，卻沒有受到獎項肯定。（圖／翻攝曾莞婷IG）
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▲曾莞婷演出作品無數，卻沒有受到獎項肯定。（圖／翻攝曾莞婷IG）
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-10 10:02:00
由簡嫚書導演、修杰楷製作的公益微電影《莉莉安的禮物》（The Gift Of Life）傳出國際捷報，一舉獲得「布拉格國際電影節」六大獎項提名。簡嫚書演而優則導，首次執導微電影就入圍「最佳短片導演」及「最佳女導演」兩大獎項，好消息令她相當驚喜；曾莞婷得知自己的演技受肯定，感動到熱淚盈眶，最希望與天上的父親分享；而修杰楷擔任製作人交出亮眼成績，他感到十分雀躍，期待12月10日頒獎典禮大家都能順利拿下獎項。
對於入圍「最佳女演員」，曾莞婷透露：「當下聽到完全不敢置信，馬上有想哭的感覺，因為其實我出道非常多年，大家對我會有既定的印象，我的演技一直沒有得到肯定。」得知喜訊後她感性道：「瞬間就想到了我爸爸，因為爸爸希望我在戲劇上的表現能被認可，一直到他離開的時候，他都還沒有看到自己的女兒被認同。」 ▲曾莞婷是本土劇女神。（圖／翻攝曾莞婷IG）
她透露爸爸生前在電視上看到其他女演員獲獎常會感概，曾莞婷回憶說：「每一次只要他看到別人拿女主角就會說『她又沒有比妳演得好』，當然爸爸看待自己的女兒都會這樣，言語中就感覺他很期待我能被大家看見，所以這些年我也一直努力嘗試拍攝各類型戲劇，用不同的表演模式去呈現每一個角色，很開心在《莉莉安》中被評審們看見。」
VIDEO 《莉莉安的禮物》為知名編劇張芳瑛溫暖之作，透過曾莞婷、方文琳、狗醫生耶魯精湛演出，完美演繹一段療癒身心的旅程。布拉格國際電影節今年收到來自超過28個國家提交的數百件作品，而《莉莉安的禮物》大放異彩，受到評審們高度青睞，獲最佳短片導演、最佳女導演、最佳女主角、最佳製作人、最佳編劇、最佳原創故事六個獎項提名。簡嫚書入圍兩項，她表示：「很開心也很意外。」並透露接下來會持續朝導演之路邁進。 ▲女主角曾莞婷（左起）、狗醫生耶魯、導演簡嫚書、製作人修杰楷一起製作的微電影《莉莉安的禮物》傳出國際捷報。（圖／TVBS提供）
▲曾莞婷在拍攝現場與狗醫生耶魯開心合照。（圖／TVBS提供）