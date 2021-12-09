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老鼠、離職、病毒外洩　中研院P3實驗室恐成防疫破口？

▲P3等級實驗室工作人員需穿戴長袖且正面不開口的防護衣、雙層手套、鞋套，N95口罩或是呼吸器，且實驗室24小時維持負壓氣流供給，每一小時就會完全換氣。（圖／中研院）
▲P3等級實驗室工作人員需穿戴長袖且正面不開口的防護衣、雙層手套、鞋套，N95口罩或是呼吸器，且實驗室24小時維持負壓氣流供給，每一小時就會完全換氣。（圖／中研院）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-09 23:39:15｜2021-12-09 23:51:33

國內疫情歷經近4個月成功獲得控制，我國最高學術研究機構中研院基因體研究中心也是抵抗新冠疫情的要角之一，但卻爆出該院唯一且最高等級的P3實驗室發生病毒外洩事件，一名20多歲女性實驗人員今（9）日確診，指揮中心初步報告卻讓各界霧裡看花。

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指揮中心指揮官陳時中今日於晚間9點多，遲遲召開記者會宣佈，我國再次出現本土感染個案，為一名20多歲、於中研院基因體研究中心女性實驗人員確診Delta變異株，案號為16816。

違反規範？實驗人員離職後自行就醫才確診

陳時中也證實媒體報導，該名女性為今（2021）年5月至中研院到職，並在3日離職，但案16816在一周前就出現相關呼吸道症況與嗅味覺異常，卻在離職隔日才自行就醫，後採檢確診。

依照中央公告的「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」，實驗室工作人員發生疾病及實驗室意外事故應立即報告，且實驗室管理人員應保存工作人員疾病及請假紀錄，究竟是未有報告還是管理人員沒有確實記錄成為疑點，而陳時中也說，「為何離職也是調查重點之一」

實驗鼠咬傷染疫？P3實驗室防護嚴謹仍有意外

對抗新冠病毒的疫苗及藥物開發需要許多研究人員日以繼夜地投入，高規格P3實驗室便是研究利器，專門進行可引起人類嚴重或致死疾病，但可能有預防及治療方法的感染性生物材料研究，同時也能推動藥物及疫苗研發工作的幕後故事。

專家諮詢小組召集人張上淳面對媒體提問說明，該名研究人員確實曾在實驗室中遭實驗鼠咬傷，但是否因此而染疫還需要進一步調查。

但P3等級實驗室工作人員需穿戴長袖且正面不開口的防護衣、雙層手套、鞋套，N95口罩或是呼吸器，且實驗室24小時維持負壓氣流供給，每一小時就會完全換氣。

實驗作業更需要在美規NSF-49標準的生物安全櫃中作業，生物安全櫃對外也有空氣屏障和不同於櫃外的供氣系統，且實驗室本身設置緩衝室，防護近乎滴水不漏，如今卻成為防疫破口，中央自然高度關注。

目前專家已由張上淳組團進駐中研院，初估匡列人數將牽涉多組研究團隊，相關匡列將分2圈，第一圈是密切接觸者，第二圈則會匡列間接接觸者，各界全員備戰。究竟案16816的感染源是什麼？中研院基因體研究中心的P3實驗室哪個環節出了問題？一切靜待中研院10日內提出檢討報告及指揮中心的調查結果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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