老鼠、離職、病毒外洩　中研院P3實驗室恐成防疫破口？

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違反規範？實驗人員離職後自行就醫才確診
陳時中也證實媒體報導，該名女性為今（2021）年5月至中研院到職，並在3日離職，但案16816在一周前就出現相關呼吸道症況與嗅味覺異常，卻在離職隔日才自行就醫，後採檢確診。
依照中央公告的「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」，實驗室工作人員發生疾病及實驗室意外事故應立即報告，且實驗室管理人員應保存工作人員疾病及請假紀錄，究竟是未有報告還是管理人員沒有確實記錄成為疑點，而陳時中也說，「為何離職也是調查重點之一」
實驗鼠咬傷染疫？P3實驗室防護嚴謹仍有意外
對抗新冠病毒的疫苗及藥物開發需要許多研究人員日以繼夜地投入，高規格P3實驗室便是研究利器，專門進行可引起人類嚴重或致死疾病，但可能有預防及治療方法的感染性生物材料研究，同時也能推動藥物及疫苗研發工作的幕後故事。
專家諮詢小組召集人張上淳面對媒體提問說明，該名研究人員確實曾在實驗室中遭實驗鼠咬傷，但是否因此而染疫還需要進一步調查。
但P3等級實驗室工作人員需穿戴長袖且正面不開口的防護衣、雙層手套、鞋套，N95口罩或是呼吸器，且實驗室24小時維持負壓氣流供給，每一小時就會完全換氣。
實驗作業更需要在美規NSF-49標準的生物安全櫃中作業，生物安全櫃對外也有空氣屏障和不同於櫃外的供氣系統，且實驗室本身設置緩衝室，防護近乎滴水不漏，如今卻成為防疫破口，中央自然高度關注。
目前專家已由張上淳組團進駐中研院，初估匡列人數將牽涉多組研究團隊，相關匡列將分2圈，第一圈是密切接觸者，第二圈則會匡列間接接觸者，各界全員備戰。究竟案16816的感染源是什麼？中研院基因體研究中心的P3實驗室哪個環節出了問題？一切靜待中研院10日內提出檢討報告及指揮中心的調查結果。
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