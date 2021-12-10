中研院女確診！85人採檢 陳時中、王必勝深夜趕往檢疫所
中研院P3實驗室昨（9）日下午驚傳有一名女性人員確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心第一時間緊急匡列85名接觸者漏夜採檢。醫福會執行長王必勝與指揮官陳時中，深夜偕同前往集中檢疫所坐鎮，希望儘速釐清相關感染狀況。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 06:58:51｜2021-12-10 07:17:40
王必勝今日凌晨在臉書發文表示，「深夜於台北兩處集中檢疫所，指揮官親自視察並慰勉同仁，指示因本土確診個案而被匡列隔離者，必需立刻採檢並取得檢驗結果，以儘速釐清相關感染狀況，確認後續防疫方向與作為。」
王必勝指出，「春節專案即將開始，年底各種大型活動也將陸續展開，希望這次危機也能平安渡過，也希望每個人的防疫基本動作『戴口罩、勤洗手、打疫苗』能持續確實做好。」
陳時中昨晚在臨時疫情記者會上表示，新增本土個案16816，曾任中研院基因體研究中心的研究人員，11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。