疫情衝擊業績受挫 台中二家宴會廳易主全新營運

疫情衝擊餐飲業，頂鮮台南擔仔麵台中店與展華花園會館先後易主； 展華花園會館由兆品酒店林氏家族集團旗下的佳信餐飲公司接手。御頂國際旗下的頂鮮台南擔仔麵台中店，租約到期未再續租，12月初換手由喬佑餐飲 經營，並更名「台南擔仔麵」。二家全新營運的宴會廳，看好疫後婚宴及春節圍爐聚餐商機，積極大展鴻圖！

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位於台中向上路的展華花園會館，因疫情一度停業，日昨傳出已由兆品酒店林氏家族集團旗下的佳信餐飲公司接手，8日重新開張對外營業。展華花園會館經營婚宴頗具口碑，尤其擁有180桌的場地規模，已瞄準疫情緩和後的婚宴、元旦假期以及除夕年夜飯商機。





▲兆品酒店林氏家族集團旗下的佳信餐飲公司接手展華花園會館，搶攻後疫婚宴及春節圍爐聚餐商機。（圖／金武鳳攝，2021.12.10)

兆品酒店副董事長兼總經理林佳蓉證實，佳信餐飲公司已正式接手經營展華花園會館，由於展華在台中餐飲界具有一定知名度，所以儘管易主，仍決定保留原來的店名經營，並留下前身蓮園時代以來的二代廚師，以維持原有餐飲風味。





受到疫情衝擊，頂 鮮台南擔仔麵 臺中店業績大受影響，在今年11月30日租約到期，決定終止租賃，轉由餐飲界名人陳啟禎創立的喬佑餐飲接手，12月1日起更名為「台南擔仔麵」台中店重新出發。御頂國際表示，台中店原經營團隊幾乎全部留任，餐飲業務、會員餐券等會員消費權益，完全不受影響。

「台南擔仔麵」在台中深耕30年，用心發展臺菜海鮮料理文化，以活海 鮮臺菜料理、精緻貼心服務聞名，家喻戶曉，是台中企業名人宴客首選，曾榮獲 國家玉山獎、兩岸十大名廚名店、經典臺菜宴餐廳等多項殊榮肯定。台南擔仔麵台中店不受易主經營影響，生意依舊強強滾，虎年除夕圍爐宴約100桌早已預訂一空，年菜外帶更因需求增加備貨量，積極搶攻春節圍爐聚餐商機。



