中研院P3實驗室女研究員確診　院方聲明：全力配合調查

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中研院聲明稿如下：
接獲中央流行疫情指揮中心通知，立刻依據本院「因應嚴重特殊傳染性肺炎確診案發生時建物及人員管理參考作業程序」，組成應變小組，全力配合調查，並進行相關處置措施；已即刻安排自今晚起，針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。後續本院將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助。有關疫情後續發展，依指揮中心說明為主。本院會於十日內完成調查報告。
此外，本院也立即通知，自10日起，所有室內公共活動場所暫停開放，所有對外之實體會議、活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，於備有隔板，符合社交距離、通風良好之場所舉行，餐廳只提供外帶服務。本院同仁如有需要，向單位主管報備後均得居家辦公。
針對此次事件，本院會確實檢討，立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況，及調查事件發生原因，確保實驗安全，維護同仁健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。