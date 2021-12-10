多國抵制冬奧 中外交部要日本表態：我們已全力支持東奧
中國即將於明年2月主辦第24屆冬季奧林匹克運動會，不過近日卻陸續有國家宣布，不派外交代表和官員前往，僅同意運動員參與，讓北京氣得跳腳，連連反嗆是「政治作秀」、「有關國家本來也未獲邀請」。9日在例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌在回覆日媒有關問題時，除了表達已提出嚴正交涉外，亦敦促日方表態。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-10 08:15:11
根據中國外交部官網，9日的記者會，有日本《共同社》的記者問到，中國駐加拿大使館已向加方提出嚴正交涉，是否也已向英方提出交涉？此外，日本尚未對北京冬奧會表態，但不太會派閣僚級別人物出席，中方對此有何評論？後續中方將對已宣布外交抵制的國家，採取哪些反制措施？
對此，汪文斌表示，北京冬奧是世界各國冬奧運動員的舞台，任何以所謂「人權」、「自由」為藉口，企圖將體育政治化的行徑，都有違奧林匹克憲章精神，中方堅決反對。
汪文斌進一步指出，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會一事上，有重要共識，既然中國已全力支持日方舉辦的東京奧運，現在則輪到日方體現應有的基本信義。
最後汪文斌也再度警告，澳英加等國，利用奧運會平台進行政治操弄，不得人心，自我孤立，也必將為其錯誤行徑付出代價。