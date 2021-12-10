尼加拉瓜與台斷交 外媒：被國際抵制壓力大、欲打擊美國
中美洲國家尼加拉瓜10日清晨傳出與台灣斷交的消息，轉而支持北京政權，使中華民國的邦交國數目減至14個。有外媒分析，近期尼加拉瓜與國際社會、特別是美國的關係惡化，甚至面臨抵制，尼國此舉不排除是為了打擊美國，時間還正值美國召開的民主峰會(Summit for Democracy)期間。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-10 09:02:17｜2021-12-10 11:04:32
根據《路透社》報導，尼加拉瓜決定與台灣決裂，可視為對美國的一種打擊。早在斷交消息宣布前，尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)與華府的關係就越來越差，美國國務院還對奧蒂嘉的國家安全顧問實施制裁，指控他以進口和海關欺詐的手法，為奧蒂嘉政府的官員謀取不當利益。
上個月，美國總統拜登(Joe Biden)也抨擊了奧蒂嘉，聲稱尼加拉瓜今年11月的總統大選造假，批評長期執政的奧蒂嘉剷除挑戰者後再度連任，指責奧蒂嘉和他的妻子、副總統穆麗優(Rosario Murillo)策劃了一場裝模作樣的選舉，既不自由也不公平，而且肯定也不民主。
報導也引述消息人士透露，有鑑於華府實施制裁，奧蒂嘉轉而尋求中國的援助和支持，此舉並不令人意外：「看來奧蒂嘉已經受夠了」，而白宮和國務院則尚未回應《路透社》置評的請求。
報導還提到，在尼加拉瓜之前，台灣已於2019年被北京連續搶走2個邦交國，索羅門群島和吉里巴斯，而且不久前，宏都拉斯的候任總統卡斯楚(Xiomara Castro)還曾透露有意轉向北京，後來才又改口說，只要宏都拉斯與美國關係良好，就不需要與中國建立外交關係。