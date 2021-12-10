尼加拉瓜與我斷交 林飛帆：公投與外交相關、出來投票
民進黨今（10）日於台北市中山區濱江市場舉辦「台灣隊站出來 遍地開花總動員」全國掃市場記者會，副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農等人皆現身。林飛帆表示，看到尼加拉瓜跟我國斷交，當然是相當遺憾，這次公投也跟接下來台灣在國際社會能不能爭取更多朋友支持有很直接關係，希望大家站出來投票；吳怡農也說，在公投討論上，還是要回到理性辯論，不要再有政黨之間鬥爭，有民主自由才有公投，大家要做好公投。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-10 09:22:36｜2021-12-10 11:03:57
林飛帆表示，公投剩下8天，今天來到市場就是要爭取最大的支持。他也提到，看到尼加拉瓜跟我國斷交，當然是相當遺憾，台灣受到中國嚴峻打壓，依然處在艱難環境，台灣的外交人員很辛苦，在前線跟世界各國打好關係，這次公投也跟接下來台灣在國際社會能不能爭取更多朋友支持有很直接關係，希望大家站出來投票，捍衛外交、經貿、能源轉型、民主深化的成果。
吳怡農則說，因為台灣有民主自由，所以才有公投，公投制度是民主最徹底展現、最可貴的地方。這次公投案有一案在談公投制度要怎麼調整，事實上《公投法》有很多需要改善的地方，很多細節要修得更好，但都不是這次公投提案內容，「所以我不同意這次的提案，不是因為排隊、不是因為同時投開票，而是更實質的問題，公投怎樣促成更高品質討論」。
吳怡農也說，今天又看到尼加拉瓜因為中國打壓，與我國斷交，這是提醒台灣國際處境仍非常辛苦，這也是為甚麼顧好人民健康跟安全的前提下，政府需要主動參與更多國際事務，這也是這次公投的意義。
吳怡農呼籲，在公投討論上，還是要回到理性辯論，不要再有政黨之間鬥爭，有民主自由才有公投，大家要做好公投。