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中研院女研究員確診！新北匡列44人居家隔離　PCR結果曝

▲新北市長侯友宜說明最新匡列檢驗結果。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲新北市長侯友宜說明最新匡列檢驗結果。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 09:26:52

中研院P3實驗室昨（9）日下午驚傳有一名女性人員確診新冠肺炎，該女居住在新北市汐止區，對此，新北市長侯友宜也於早上說明最新疫情狀況，新北市已匡列66位接觸者，其中需要居家隔離者44人，目前PCR結果出爐43人陰性，餘1人結果尚未顯示。

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指揮中心指揮官陳時中昨晚在臨時疫情記者會上表示，新增本土個案16816，曾任中研院基因體研究中心的研究人員，11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。

侯友宜早上9點在臉書直播說明目前疫情狀況，呼籲民眾無須過度恐慌，透露針對這位確診個案，新北市已匡列66位接觸者，其中需要居家隔離者44人，目前PCR結果出爐43人陰性，餘1人結果尚未顯示。而該女的同居男友，目前PCR檢測結果也是陰性。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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