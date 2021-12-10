中研院女研究員確診！新北匡列44人居家隔離 PCR結果曝
中研院P3實驗室昨（9）日下午驚傳有一名女性人員確診新冠肺炎，該女居住在新北市汐止區，對此，新北市長侯友宜也於早上說明最新疫情狀況，新北市已匡列66位接觸者，其中需要居家隔離者44人，目前PCR結果出爐43人陰性，餘1人結果尚未顯示。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 09:26:52
指揮中心指揮官陳時中昨晚在臨時疫情記者會上表示，新增本土個案16816，曾任中研院基因體研究中心的研究人員，11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。
侯友宜早上9點在臉書直播說明目前疫情狀況，呼籲民眾無須過度恐慌，透露針對這位確診個案，新北市已匡列66位接觸者，其中需要居家隔離者44人，目前PCR結果出爐43人陰性，餘1人結果尚未顯示。而該女的同居男友，目前PCR檢測結果也是陰性。（編輯：倪浩軒）
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