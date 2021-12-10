再戰中山、北松山立委？吳怡農：不會離開自己的家

民進黨今（10）日於台北市中山區濱江市場舉辦「台灣隊站出來 遍地開花總動員」全國掃市場記者會，副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農等人皆現身。此地是吳怡農上回選立委時的選區，也讓人好奇其是否有意再戰立委。吳怡農受訪表示，中山、北松山一直都是他的家，他不會離開，而現在是北市黨部主委，台北市的街頭與市場也都沒有缺席。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-10 09:52:29
民進黨今日於台北市中山區濱江市場舉辦「台灣隊站出來 遍地開花總動員」全國掃市場記者會，宣示公投倒數8日，22個縣市黨公職都會深入市場巷弄，爭取人民支持政府政策，投下四個不同意。
林飛帆表示，公投剩下8天，今天來到市場就是要爭取最大的支持。他也提到，看到尼加拉瓜跟我國斷交，當然是相當遺憾，台灣受到中國嚴峻打壓，依然處在艱難環境，台灣的外交人員很辛苦，在前線跟世界各國打好關係，這次公投也跟接下來台灣在國際社會能不能爭取更多朋友支持有很直接關係，希望大家站出來投票，捍衛外交、經貿、能源轉型、民主深化的成果。
《NOWnews今日新聞》記者則問吳怡農，回到濱江市場掃街，是否會再次挑戰立委？他說，中山北松山一直都是他的家，他都不會離開。而自己過去這年負責的是整個台北市，台北市的市場與街頭都沒有缺席，最重要的是要讓大家知道政治人物、政黨的政策往哪邊走、在做甚麼，自己與團隊會繼續努力。