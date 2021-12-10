烏克蘭：拜登保證基輔可自行決定要否入北約

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烏克蘭指控俄羅斯集結上萬兵力，恐準備大規模軍事攻擊，讓外界擔心烏東頓巴斯地區（Donbass）醞釀中的衝突可能會升溫成全面戰爭。俄羅斯則否認有入侵的計畫，反控動盪根源在烏克蘭和美國，俄國還要求美國出具法律約束力的保證，確保北約不會再東擴。
澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時說：「拜登總統說得非常清楚…任何涉及烏克蘭的談判、決議，都不能在沒有烏克蘭參與下進行。」
「拜登總統說得非常明確，是否加入北約，只能由烏克蘭人民自己決定，烏克蘭是格主權獨立的國家。至於能否成功，則由烏克蘭及北約成員決定」。
按澤倫斯基的說法，他在通話時告訴拜登，自己有明確方案能為烏東和平進程清除障礙，也準備以各種形式加以討論。
當前俄羅斯指控是烏克蘭先把重砲推向東部的戰鬥前線，才讓和平難以進展。
俄羅斯2014年兼併克里米亞加上烏東淪入親俄武裝勢力之手，烏克蘭與俄羅斯的關係徹底瓦解。基輔當局一直希望拿回烏東，聲稱已有約1萬4000人在烏東作戰中陣亡。
白宮方面表示，拜登今天告訴澤倫斯基，在面對俄羅斯軍事威脅時，美國完全支持烏克蘭的主權。
在拜登與澤倫斯基會談約1個半小時後，白宮發布聲明稱「拜登重申了美國對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾」。
拜登還致電北約裡9個東歐成員的領導人，「討論俄羅斯在烏克蘭邊境破壞穩定的軍事集結，以及北約盟國間有必要就集體防衛採取一致、堅決且有所準備的立場」。
拜登7日與蒲亭視訊會後，8日答覆美國國內媒體時表示，根據北約組織公約第5條，如北約成員遭攻擊，美國對此有道德和法律義務，但這些義務不適用於對烏克蘭，還說不存在出動美軍遏止俄國入侵烏克蘭的選項。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1101210