COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

尼加拉瓜轉向　美議員批中國像癌症在拉美擴散

▲美國聯邦參議員史考特等人批中國像「癌症」般在拉美擴散，危害整個西半球。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議員史考特等人批中國像「癌症」般在拉美擴散，危害整個西半球。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-10 10:51:26｜2021-12-10 11:04:03

（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）尼加拉瓜今天宣布與中華民國台灣斷交，消息一出，迅速在華府政壇發酵。美議員批中國像「癌症」般在拉美擴散，危害整個西半球，並指奧蒂嘉是邪惡政權，呼籲美國要堅定支持台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

尼加拉瓜與台灣斷交消息一出，多位美國聯邦議員湧入推特（Twitter），抨擊中國與尼加拉瓜當權者的行徑。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）直批，斷交之舉是「邪惡奧蒂嘉政權做出的可恥舉動」。

史考特表示，中共日益升高的影響力就像癌症一樣，在拉丁美洲擴散，對整個西半球造成危害。他說，美國行政部門必須反對這項干預，堅定與台灣站在一起，持續在拉美地區為民主奮戰。

中國曾在2017至2018年間，相繼奪取台灣在拉美的3個邦交國，包括巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多。美方當時高度關切此事，2018年9月大動作召回3國大使。

共和黨籍眾議員葛林（Mark Green）表示，他對尼加拉瓜選擇與台灣斷交的決定感到失望，中國對維吾爾族人的大規模種族滅絕、持續人權侵犯行徑，不應該被容忍。

共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）則批評中共，積極破壞台灣人民「自決」（self-determination）的權利。他強調自己會持續支持台灣，反對中共影響力作戰。

共和黨籍眾議員法隆（Pat Fallon）、麥克林（Lisa McClain）則雙雙呼應表示，美國此時更應堅定支持台灣。法隆說：「在中國拉攏像奧蒂嘉這種專制獨裁者之時，美國有義務堅定與台灣站在一起。」（編輯：陳惠珍）1101210

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.22%62.78%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀