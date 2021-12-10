尼加拉瓜轉向　美議員批中國像癌症在拉美擴散

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尼加拉瓜與台灣斷交消息一出，多位美國聯邦議員湧入推特（Twitter），抨擊中國與尼加拉瓜當權者的行徑。
共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）直批，斷交之舉是「邪惡奧蒂嘉政權做出的可恥舉動」。
史考特表示，中共日益升高的影響力就像癌症一樣，在拉丁美洲擴散，對整個西半球造成危害。他說，美國行政部門必須反對這項干預，堅定與台灣站在一起，持續在拉美地區為民主奮戰。
中國曾在2017至2018年間，相繼奪取台灣在拉美的3個邦交國，包括巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多。美方當時高度關切此事，2018年9月大動作召回3國大使。
共和黨籍眾議員葛林（Mark Green）表示，他對尼加拉瓜選擇與台灣斷交的決定感到失望，中國對維吾爾族人的大規模種族滅絕、持續人權侵犯行徑，不應該被容忍。
共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）則批評中共，積極破壞台灣人民「自決」（self-determination）的權利。他強調自己會持續支持台灣，反對中共影響力作戰。
共和黨籍眾議員法隆（Pat Fallon）、麥克林（Lisa McClain）則雙雙呼應表示，美國此時更應堅定支持台灣。法隆說：「在中國拉攏像奧蒂嘉這種專制獨裁者之時，美國有義務堅定與台灣站在一起。」（編輯：陳惠珍）1101210