談歐盟主席國要務　馬克宏：改革申根並強化邊界

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他首先表示，法國擔任主席國職務的目標，是把「邊界內合作的歐洲」轉化為「世界上擁有完全主權，並能自由選擇未來的歐洲」。
為了強化歐洲主權，需加強邊界管理。馬克宏說，將基於兩個原則展開「申根區的改革」：第一是申根的政策治理，第二是創立邊界危機的緊急支援機制。當會員國面臨邊界危機，歐盟與其他成員國將齊心提供協助。
針對難民問題，馬克宏表示將與難民源頭與中轉國家合作，對抗販運並避免難民潮，「保護對外邊界，統一規範，特別是難民與移民庇護，也要統一管理方法」。
至於外交方面，馬克宏提及非洲，誓言將打造「架構性」的非歐關係，並將於明年2月舉辦兩個大陸的高峰會，以建立與非洲的「新協議」，其中三重點為教育、衛生與氣候，以及安全。
接著馬克宏把焦點轉向「面臨新緊張強勢」的巴爾幹半島，他表示將啟動「投資政策」，以「對抗區域勢力的干涉與操弄，他們企圖動搖歐洲...若巴爾幹陷入這種情況，我們就不可能打造一個和平的歐洲」。
經濟成長也是一大重點，馬克宏表示將共同定義「2030歐洲成長模型」，同時補充將於3月10、11日與歐洲27國的首長商討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的經濟優先要務。
經濟復甦的主要行動除了共同「製造就業機會」外，也將著重發展歐洲策略性高附加價值產業，如醫藥衛生、太空、電池、半導體、雲端等，表示在上述許多領域已遲了一步，並依賴其他大陸。
演講結束後，一名英國記者提問法英關係。馬克宏強調，與「言而無信」的英國政府「關係困難」。對於難民問題，「我們需要英國重新承諾。他們會在那裡，就是因為想到英國，而非留在願意提供他們機會的法國」。至於國防方面，「英國積極推動一份合約，刻意與法國的印太布局打對台...這並不是什麼友善之舉」。所指應為澳洲撕毀與法合約，轉而與英美成立聯盟。
另有記者提問關於抵制北京冬奧一事。馬克宏淡化美國、加拿大、英國發起外交抵制的重要性。他說：「要就完全抵制，不派運動員；不然就應試著協調，採取國際上有用的行動。」對於是否抵制北京冬奧，法國目前尚未決定，只表示，將與歐盟協調，尋求一致的立場。（編輯：郭中翰）1101210