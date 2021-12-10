民主峰會登場！拜登倡議「民主復興」 砸4億預算反貪腐
美國總統拜登9日上午8點（台灣時間同日晚間9點）首度以視訊方式召開一連兩天的「民主峰會」（Summit for Democracy），呼籲全球111個國家和民主政體領袖共同推進全球民主革新、捍衛民主，並約定會後以一年的具體行動強化全球民主體制，預定明年下半年舉行實體的民主峰會。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-10 10:12:58｜2021-12-10 10:14:32
拜登（Joe Biden）在國務卿布林肯陪同下進行致詞，他引述自由之家（Freedom House）2020年報告，指出過去這15年來全球正面臨民主、普世人權面臨持續衰退的危機，各國領導人必須努力證明民主可以為民眾帶來實質利益。拜登強調，民主不會偶然發生，全世界都需要捍衛民主的鬥士，而美國正以身作則在國會推動保障人民投票權的法案，確保民眾未來更容易登記投票。
拜登表示，全球民眾對民主體制政府的不滿明顯加劇，認為民主政府無法滿足他們的需求，而民主價值的侵蝕正是需要共同努力才能化解，拜登以林肯名言「民有、民治、民享」，強調全球社會應該為了法治、言論自由、新聞自由、宗教自由等人權挺身而出。
為了逆轉民主倒退頹勢，拜登也宣布將建立「民主復興的總統倡議」，美國將撥款高達4億2440萬美元（約118.7億台幣）的國會預算進行實際行為，這些資源將被挹注在5大領域，包含支持自由獨立媒體、民主改革者、維護肅貪行動、促進民主的科技、捍衛公平公正的選舉過程，同時宣布建立第一個針對「反貪腐」的國家政策，將致力於遏制非法融資、追究貪腐官員的責任，藉以加強多邊反腐敗框架及促進外交接觸。
此外，拜登在演講中並未指名任何國家，但提到威權領導人、極權政府濫用監控設備侵害人權，希望與會國家利用科技促進民主革新，並藉由峰會推動對科技的應用，避免人民隱私遭到侵害或政府藉此加強監控情蒐。在此方面，美國亦視台灣為領先的民主政體，併稱台灣是防堵假訊息與運用新興技術實踐民主的典範，行政院政務委員唐鳳也將以「數位部長」（Digital Minister）的頭銜參與「科技與民主」分組對談，討論對抗數位威權主義。