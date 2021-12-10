核三再見核四不見　立委鍾佳濱民主急行軍

立委鍾佳濱重披當年參加苦行的制服，由恆春核三廠出發，陪同「青年民主急行軍」由核三廠出發，預計以 24 小時的時間於 10 日上午九時走到東港東隆宮。以行動響應青年 24 小時徒步百里不斷電，訴求「核三再見，核四不見」。

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▲青年民主急行軍由核三廠出發訴求「核三再見，核四不見」，從白天走到黑夜24小時徒步百里不斷電。（圖／翻攝畫面, 2021.12.10）

在急行軍途程中，鍾佳濱並與立委賴品妤、立委郭國文、台南市長黃偉哲、高雄議員高閔琳、屏東縣議員李世斌、民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委李昆澤 、 基進黨 陳柏惟 等人線上連線，共同呼籲全國民眾針對「重啟核四」投下不同意。

鍾佳濱說，青年人希望未來要有乾淨安全的環境，因此這次活動特別選擇由核三廠出發，用急行軍徒步方式，表達非核家園訴求，讓他非常感動，決定用實際行動參與，以找回 20 年前參與林義雄人民作主「核四公投環島行動」的價值理念。

鍾佳濱還帶著當年環島的苦行服，再次以行動向大家宣誓捍衛反核和民進黨 4 個不同意立場，而選擇東隆宮為終點則象徵要將核電這樣的瘟神，比照「燒王船」送出去。

▲10日上午九時走到東港東隆宮，青年民主急行軍在道長引領下，將訴求「核三再見，核四不見」比照「燒王船」送出去。（圖／翻攝畫面, 2021.12.10）

活動發起人洪偉彥表示，身為屏東人有責任去守護自己的家鄉，尤其核三廠的安全跟全屏東人扣緊相連，這一次相約青年參與，就是要用行動去告訴民眾

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