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才剛與台斷交！中尼正式復交　尼加拉瓜代表團赴天津會談

▲尼加拉瓜政府今晨宣布與中華民國斷絕外交關係，中國官媒新華社則報導，中尼兩國將宣布復交，尼加拉瓜政府代表團已於天津與中國舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼加拉瓜政府今晨宣布與中華民國斷絕外交關係，中國官媒新華社則報導，中尼兩國將宣布復交，尼加拉瓜政府代表團已於天津與中國舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-10 10:43:34｜2021-12-10 11:03:12

尼加拉瓜今才宣布與中華民國斷絕外交關係，中媒稍早便報導，尼加拉瓜政府代表團在天津與中國舉行會談，儘管並未提及會談具體談論內容，但多預測將涉及與台斷交後，兩國建交相關事宜。

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中國《央視新聞》、《澎湃新聞》報導指出，當地時間12月9日下午，尼加拉瓜外交部發表聲明，稱「中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分」，而中媒則於10日上午9時左右，陸續報導中國將與尼加拉瓜政府代表團於天津舉行會談的消息，官媒新華社更報導，中尼兩國將宣布復交。而按照時間來看，尼加拉瓜代表團應早已抵達北京隔離，與台灣斷交後立刻宣布中尼復交應早有規劃。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，尼加拉瓜外交部長丹尼斯·蒙卡達（Denis Moncada）當天表示，將停止一切與台灣官方的往來。

而在尼加拉瓜宣布與台灣斷交後，中國外交部發言人趙立堅也立刻在微博上轉發該則消息，並僅簡短留下「大勢所趨」四字評論，中國常駐聯合國代表張軍則在推特表示「讚賞尼加拉瓜政府決定順應大勢，合乎民心」，並稱「一個中國」原則是國際社會普遍共識，不容挑戰。

至此，台灣邦交國將只剩14個，分別為馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼、梵蒂岡、貝里斯、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國。
 

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