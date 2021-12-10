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尼加拉瓜與我斷交時機點「暗藏玄機」　劉仕傑：慢走不送

▲尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷絕外交關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷絕外交關係。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 10:45:20｜2021-12-10 11:02:55

尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷絕外交關係，並稱世界上只有一個中國，而中華人民共和國是唯一能代表中國的合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。對此，前外交官劉仕傑直呼「慢走不送」，認為尼加拉瓜宣布斷交的時機點有玄機，「戰狼式外交反擊，宣戰意味極濃」。

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尼加拉瓜與我斷交，外交部發聲明表示遺憾痛心，將全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。外交部強調政府將持續推動「踏實外交」，拓展國際生存空間，致力維護區域的和平與穩定。

劉仕傑在臉書發文評論尼台斷交，直呼「尼加拉瓜，慢走不送」，認為尼加拉瓜選在拜登民主峰會同一天出手宣布斷交，「這是中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊，宣戰意味極濃。」

劉仕傑指出，「老美對尼加拉瓜奧蒂嘉不滿已久，拜登上月才說尼國總統大選是啞劇（pantomime)，最近也制裁奧蒂嘉身邊官員。目前美國國務院尚未評論此事。值得注意的是，這是美國國會通過《台北法》後，第一個斷交的台灣邦交國。美國的回應強度值得觀察。老話一句，駐外同仁辛苦了。台灣，加油」。

▲劉仕傑評論尼加拉瓜與我國斷交。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）
▲劉仕傑評論尼加拉瓜與我國斷交。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）
與尼加拉瓜斷交後，台灣目前的邦交國剩14國，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森。（編輯：倪浩軒）

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