P3實驗室爆本土個案　醫師分析病毒攻破路徑

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為何國家級的實驗室會爆出本土個案？黃高彬指出，首先，一般進到P3實驗室的人員需要經過相當時間的訓練，但個案很年輕，要注意是否有訓練不足問題；其次，進入P3實驗室需要層層關卡，包含穿著個人防護裝備（PPE），但最危險的就是卸除PPE，應注意中間是否有某些步驟疏忽；第三為個人習慣，可能個案在脫除PPE等防護裝備後，沒有先清消手部就觸摸眼口鼻，就容易被感染。
專家諮詢小組召集人張上淳昨天面對媒體提問時說明，該研究人員確實曾在實驗室中遭實驗鼠咬傷，稍早台北市副市長黃珊珊更透露，該研究人員分別在10月中與11月中兩度遭染疫的實驗鼠咬傷。
「我是覺得比較奇怪一點」，黃高彬解釋，一般進入P3實驗室都會戴雙層手套，即使被老鼠咬也不容易受傷，且新冠病毒主要是經過呼吸道感染，不是透過血液，又實驗鼠攜帶的是Alpha病毒株，與個案確診的Delta變異株不同，應該是可以排除透過老鼠染疫。
黃高彬進一步指出，台灣本土已經連續30多日沒有新增病例，超過兩個潛伏期，沒有感染來源，個案在社區中感染機率可說是零，還待後續疫調釐清感染源。不過面對接續聖誕、跨年等活動，黃高彬提醒，從個案11月26日有症狀發病起一週傳染力最強，若要確保本次危機解除，至少要觀察到28日，都無新增其他病例才能安心。
生物安全第三等級實驗室英文全稱為Biosafety Level 3 Lab（BSL-3 Lab)，也稱作防護等級三Protect3（P3）實驗室，是處理第三級危險群微生物及大量或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物相關工作而設計，包含炭區桿菌、SARS等在人類可引起嚴重或致死的疾病，但可能有預防及治療方法的感染性生物材料。
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