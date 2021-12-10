尼加拉瓜宣佈與台灣斷交　學者：遭國際孤立靠向中國

中美洲國家尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷絕外交關係，轉向支持北京。這是尼加拉瓜總統奧德嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間第二次與台灣斷交。學者分析指出，這是尼加拉瓜遭國際孤立，而選擇靠向中國。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-10 12:44:42｜2021-12-10 12:49:46
靜宜大學西班牙語文學系教授何國世受訪表示，今年11月尼加拉瓜大選後，奧德嘉政府選後持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，遭到歐盟與美洲國家組織(OAS)等40餘國拒絕承認與制裁，尼加拉瓜選擇退出美洲國家組織，美國至今也還在考慮是否要發賀電祝賀奧德嘉四度當選。由於遭受國際孤立、美國態度未明，所以奧德嘉選擇向中國靠攏。
何國世分析指出，奧德嘉是老練的外交老手，一直在兩岸中擺盪尋求最大利益，以他的左派思想本來就會比較靠近中國，之前不往北京靠攏應該是衡量跟我國維持邦交，利益會大於靠向中國大陸。何國世認為，美國在這件事上使不上什麼力，中國應該是給予支持，尼加拉瓜才會選擇靠過去。
前駐史瓦帝尼大使趙麟表示，奧德嘉與美國長期不對盤，尼加拉瓜與台灣斷交表面上是針對台灣，但背後隱藏含意是給美國打臉。美國這一兩年對台灣的邦交國廣泛遊說，希望幫台灣鞏固邦交，但是在尼加拉瓜斷交事件上，美國不知道是沒使力，還是使不上力，所以要靠美國協助鞏固邦交是癡人說夢。
趙麟警告，僅存的14個邦交國每個國家都有可能產生變化，中國不會讓我國猜中針對哪個國家，14個國家都要嚴加戒備，不能忽略。