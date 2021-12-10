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快訊／恭喜！許瑋甯閃婚邱澤　甜蜜合照曬鑽戒　　

▲許瑋甯與邱澤假戲真做，因《當男人戀愛時》修成正果，開心秀出手上鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、《當男人戀愛時》FB）
▲許瑋甯與邱澤假戲真做，因《當男人戀愛時》修成正果，開心秀出手上鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、《當男人戀愛時》FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-10 11:14:57｜2021-12-10 11:43:03

許瑋甯和邱澤因電影《當男人戀愛時》假戲真做，她今天在IG宣布喜訊，表示「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！」並感謝所有人關心。《當男人戀愛時》今年收穫超過4億元票房，稱霸台灣電影票房冠軍，銀幕情侶阿成跟浩婷在現實生活中也有了美好愛情結局，讓影迷開心尖叫：「我的CP成真了！」

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▲許瑋甯在IG宣布閃婚邱澤，兩人秀出手上的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）
▲許瑋甯在IG宣布閃婚邱澤，兩人秀出手上的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）
40歲的邱澤與37歲的許瑋甯因戲結緣，在電影《當男人戀愛時》展現極佳默契，演技皆獲極高評價。不過，當時許瑋甯爆出與導演劉又年情變傳聞，結束4年多感情，讓宣傳一度失焦。沒想到，許瑋甯與邱澤私下早已擦出愛的火花，悄悄走在一起，許瑋甯6月時在IG分享一張有愛心拉花的咖啡照，窗外美景並非她居住的萬華街景，而是邱澤所居住的汐止山色，就被爆料新戀情有譜，當時女方聲稱在共同群組看到邱澤拍的美照，所以順手分享，如今想來，凡走過必留下痕跡。

10月初，兩人終於在台北電影節頒獎典禮同台，雖然並無太多交談，互動不多，但邱澤獲獎時大方感謝「我的女主角」，這句話閃瞎所有觀眾，畢竟男帥女美，若有戀情也是好事。如今，邱澤默默醞釀2個月，順利抱得美人歸，獲得所有圈內好友及粉絲祝賀。

▲邱澤（左）和許瑋甯共同出席台北電影獎頒獎典禮，彼此沒有太多交集。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）
▲邱澤（左）和許瑋甯共同出席台北電影獎頒獎典禮，檯面上互動不多。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）
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