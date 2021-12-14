國中生求學壓力大狂打嗝　罹患「這病」長期恐致癌

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邱展賢醫師強調，胃食道逆流常見的症狀有：打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等症狀，且好發於年輕女性。大多數胃食道逆流症狀患者，胃鏡檢查正常，未看到食道發炎或賁門鬆弛症狀，但是臨床觀察，胃食道逆流症狀患者即使胃鏡未發現異常，透過藥物治療仍然可以改善。
醫師解釋，食道兩端括約肌，分別連結咽喉與胃，當食物通過時才會開啟，食道功能異常時也會有逆流的症狀，食道功能正常與否，需要食道黏膜的健康、食道蠕動協調及賁門括約肌控制的配合，如果食道黏膜處於發炎或黏膜神經敏感，患者容易對食物過度敏感引起不舒服如悶痛、火燒心；食道蠕動異常問題容易有喉嚨卡卡、異物感、吞嚥不易的症狀；下食道括約肌異常鬆弛，容易引起打嗝，吃進的食物容易卡住，不易吞下去。
另外，值得注意的是，食道功能異常多與情緒壓力有關，當忙碌或壓力大症狀又會出現，因此許多患者對於症狀習以為常，忍一下不適感就好，卻輕忽長期胃食道逆流可能帶來食道潰瘍、食道癌的風險。
邱展賢提醒，胃食道逆流反覆發生，與壓力、生活飲食習慣有關，改善胃食道逆流，除了配合醫師治療外，生活習慣及飲食控制也是相當重要，適當運動，調解壓力，注意體重控制，進食速度不要太快，咖啡、甜食、菸酒和刺激性的食物要盡量避免，倘持續發生胃食道逆流症狀，建議找尋專科醫師治療，避免症狀惡化延誤治療時機。