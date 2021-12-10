名家論壇》黃創夏／林秉樞破口！民進黨麻煩了

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真正的問題，就是產生「非正式權力」干預或介入公權力的亂象。
非正式權力就會讓正式體制的決策與控管更失靈，公共決策本就有多元意見。問題是，有沒有一個透明與嚴謹，眾人可以依循與預測的決策體系！
因為沒信心與不信任，靠「非正式權力」掌控的用人風格，對國家機器的最大影響就是，整個決策體系都混亂，失去了定位了。
正就是在對國家機器的濫用或不信任下，以「非正式權力」指揮公權力，置國家體制於度外，正是弄權貪瀆之所以層出不窮的總源頭。
當一個民主政體的統治者若不能恰當地掌握權力與能力的分際，造成了偏差不斷累積，將使官箴、財政、金融、政府效能各種環節出現各式各樣之顛三倒四的「合理性危機」（Rationality Crisis）。
政府的統治已頻生不合理之處，奸宄自然有空隙可鑽，進而引發更大型的「正當性危機」（Legitimation Crisis），其實已不是個別人物的操守問題，而是整個國家已經沉淪到「不可治理」（Ungovernable）的處境之中。
林秉樞現象的爆發，正喚起了大家發現原來一個43歲的無業博士生，資金充滿疑點、母親告別式可以辦到和五院院長幾乎同級的冠蓋雲集、在米其林餐廳四個立委幾乎像陪侍般的居中高坐「C位」的趾高氣昂、還有派系「老大」和電商大老的向媒體「轉達關切」‧‧‧
他是誰？
誰給他如此多的「非正式權力」？
他是「闇黑網軍傭兵軍團」的大統領嗎？
有多少政治人物可能曾經和他有不可告人的秘密交易？
林秉樞已經成了許許多多人對民進黨政府信任的重大破口！
這樣的破口可能都會影響到1218的四大公投‧‧‧
「子係中山狼，得志便猖狂」語出《紅樓夢》。已是眾所周知的成語，比喻的是小人一旦得志，便會猖狂，張牙舞爪、如虎似狼。
「中山狼」當然讓人痛恨，更多人卻要追問：是誰養大了這匹狼？
就事論事，沒有任何證據證明林秉樞集團的「闇黑網軍」一定就是民進黨的附隨組織，但從已經曝露的背景、他們的人脈網絡和緊密互動的關係網，這隻無孔不入、無縫不鑽的「地下傭兵」恐怕比較和民進黨的某些系統可能有些不好說的互動、甚至「合作」的關係。
這樣的關係，在距離「1218四大公投」投票日僅剩不到兩周的時間爆發，特別傷！
原本朱立倫深知「四大公投」的政策內容說不清楚、也講不明白，他想要取巧搞成是「討厭民進黨」，號招是要搞「倒閣公投」。不討論政策內涵與合理性，純就政治操作而言，朱立倫的算盤也有其根據。
朱立倫和國民黨的能力實在太差，整場戰役打下來，莫衷一是、七零八落，「討厭民進黨」的情緒並未被挑動與凝聚，反而看到國民黨的內亂與朱立倫的軟弱，「鄙視國民黨」的情緒反而有凌駕「討厭民進黨」之勢。
就在「2021最大黨：鄙視國民黨」方興未艾之際，林秉樞與他的背後「闇黑傭兵團」的「中山狼」行徑搶下了話題焦點，而在他幕後的「飼主」雖然尚未曝光，絕大多人也心知肚明，「飼主」的可能名單當中，國民黨和民眾黨的可能性都已經偏低‧‧‧
這樣的情緒正在發酵，民進黨的操盤者如果還不警覺，誠實面對新變數的發展，「萬華、高端、林秉樞」很可能就是「四大公投」最不可掌握的破口！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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