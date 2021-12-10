名嘴爆中研院外包商未匡列！廠商控「沒有人注意到我們」

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黃揚明在臉書發文表示接獲爆料，承包中研院P3實驗室所在的基因體研究中心大樓負壓系統濾網更換維護的廠商，從12月7日至9日共有6位員工進入該大樓進行濾網更換工作，但該廠商從昨天到今天，都沒有接獲任何來自中研院院方或中央流行疫情指揮中心的匡列指示，或該如何配合防疫工作。
「為什麼都沒有人注意到我們，都沒人通知，我們也不知道該怎麼做！」黃揚明透露，有主管昨晚先打1922疫情通報及諮詢專線詢問該如何處置，但接聽的人員僅說一切以指揮中心指示為主，今上午該主管再致電中研院，中研院院方人員僅告知，P3實驗室的負壓系統是獨立的，所以請他們不用擔心。
不過黃揚明也說，中研院該大樓員工都改採居家辦公，還有具體指示，但該主管卻都沒有接到指揮中心的任何匡列、配合防疫指示，讓該名主管相當憂心，「外包廠商該怎麼辦呢？」
該主管解釋，一棟大樓的負壓系統濾網上充滿了病毒、病菌，因此從事更換濾網工作必須相當謹慎，目前公司已採取自主性預防性居家辦公，並請6位曾進入中研院基因體研究大樓的員工進行PCR檢測、在家休息等待結果，廠商也希望，能明確接到中央流行疫情指揮中心的指示，他們一定全力配合，而不是不知道該怎麼辦，只能自力救濟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。