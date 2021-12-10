民主最珍貴的一面　民進黨新北黨部面對面與民眾宣講

1218公投倒數一週，為讓民眾更瞭解公投議題，民進黨新北市黨部今（10）日在板橋埔墘、興隆市場進行掃街宣講活動；黨部主委何博文、立委張宏陸、新北市議員王淑慧共同宣傳「四個不同意，台灣更有力」，呼籲市民投下四張不同意票，守護台灣永續發展。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-10 11:49:53
何博文表示，食安是民進黨政府最重視的事之一，美國豬肉的養殖過程與規範皆符合國際標準，有其科學根據，並無安全疑慮，台灣若要與國際經貿接軌，遵照國際標準是基本條件；希望大家一起投下「不同意」，拒絕污名化美國農畜產品，傷害台灣的經濟發展。
至於與新北市牽連最深的核四重啟問題，何博文指出，核四是一台設計老舊、問題眾多的拼裝車，在馬政府時期早已封存；今日國民黨大開倒車，硬要重啟核四，不顧核廢料問題，置四百萬新北市民安全於險境，呼籲民眾要對此投下「不同意」，讓能源轉型可以繼續前進。
關於中油第三天然氣接收站遷移問題，何博文提到，民進黨政府已做出最大努力，在生態保育與經濟發展間取得雙贏；三接若要遷移到台北港，不僅耗日費時，對沿岸生態影響更為巨大，希望大家支持現行的外推方案，對三接遷移投下「不同意」。
何博文認為，新北市人口密集度高，投開票所集中且人數眾多，若要重回 2018 年公投綁大選的老路，恐怕又會拖垮選務，人人得排兩、三個小時才投到票，甚至還有超時投票、邊開票邊投票等亂象；台灣是個高度民主的國家，讓投票能順利進行，是實踐民主很重要的事，對公投綁大選這題也要投下「不同意」。