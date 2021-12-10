獨／邱澤許瑋甯閃婚！藍心湄從頭見證到尾 盼2人快抱孩
藝人許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，怎料2人卻「假戲真做」，許瑋甯今（10）日無預警透過IG拋出震撼彈，曬出與邱澤的親暱合照，甜喊：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是，我們結婚了！」對此，證婚人藍心湄也透過《NOWnews今日新聞》喊話，希望許瑋甯和邱澤可以趕快生小孩：「2方的家長我都很熟，他們希望可以快點抱孫，最好是生到不能再生，越多越好，這就是我們長輩最大的祝福。」
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-10 11:58:44｜2021-12-10 12:10:27
許瑋甯和邱澤於7日登記結婚，藍心湄笑說終於可以鬆口喜訊：「這2個小孩經過許多情感波折，終於可以在對的時間遇到對的人，我很祝福他們，2人都非常孝順，他們談過很多辛苦的戀愛後，更懂得珍惜彼此。」藍心湄認為許瑋甯和邱澤有夫妻臉，在《當男人戀愛時》中相互凝視、深情對望的眼神充滿粉紅泡泡。
至於2人交往的時間點，藍心湄表示要替他們保密，不過自己是第一個得知消息的人，從邱澤開始追求許瑋甯，到前幾天公證結婚，自己都有參與其中：「邱澤本來就很欣賞許瑋甯這個演員，一直都很欣賞她，但他們一直都沒有合作過，以前拍戲時就有聊過。」坦言現在喜訊公布後，自己終於可以笑著說出來，非常替這對新人開心：「這整過過程我都知道，也放在心裡好久好久，現在總算能大聲公開講了。」希望許瑋甯、邱澤可以好好珍惜這段得來不易的感情。