NBA／現役第2人！詹皇百次大三元　湖人卻慘敗

湖人今(10)日作客出戰灰熊，「詹皇」LeBron James攻下20分10籃板11助攻本季首次大三元，也是他生涯第100次，為現役第2人僅次隊友Russell Westbrook，不過其他隊友進攻低迷，湖人終場以95:108吞敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-10 12:08:10
湖人全隊今天進攻當機，第二節被灰熊反超後就一路挨打到最後，尤其詹皇未能取分或下場休息時，其他隊友就陷入得分荒，全隊雖有4人得分上雙，Anthony Davis繳出全隊最高22分8籃板，詹皇20分居次，但其餘2人都各只有10分，Westbrook僅拿9分還有6次失誤。
月底要滿37歲的詹皇本季因傷和疑似確診打打停停，直到今天本季第14場出賽才達成本季首次大三元，生涯累積100次，僅次Westbrook的189次，為現役第2多，歷史排行榜為第5。
此外，詹皇今天也有4次抄截，生涯累積2089次，超越傳奇球星「郵差」Karl Malone獨居史上第11，比較尷尬的是，Westbrook失誤次數累積到4013次，超越Kobe Bryant來到史上第4多。
此役過後，湖人以13勝13負掉到西區第8。依舊在季後賽邊緣徘徊，灰熊則以15勝11負名列西區第4。