台灣飯店十大人氣早餐！這間牛排、干貝鮑魚粥吃到飽超狂

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大倉久和飯店-偽出國體驗品嚐日系佳餚
深受國人、日籍旅客喜愛的「歐風館自助餐廳」由來自東京大倉飯店有40年資歷的主廚負責掌廚，以資深功力讓旅客體驗享譽數十年日本御三家規格的頂級日式待客之道，提供玉子燒、烤魚、味噌湯還有納豆等道地日式料理，是連日籍旅客都肯定的家鄉滋味。
台北福華大飯店-數十年經驗掌廚上菜，老台北必吃的星級早餐
首次入圍的台北知名星級「台北福華大飯店」，是許多老台北人從小與國際風味接軌的最佳回憶，累積數十年中西餐經驗、精心上檯的百道各式佳餚，從高級日料選用的日本傳統漬物-越乃華、快炒等級的中式熱菜、到風味正宗的義法料理，讓房客一早用味蕾環遊世界。
COZZI Blu 和逸飯店．桃園館-各國風味小吃一網打盡
室內空間分為「海邊碼頭市集」與「露營區」，打造愜意的用餐體驗區，成為家庭旅色搶手的旅宿選擇，此外，綿延數公尺的四方口字型餐檯，擺放歐式、美式、台式與港式早餐、任君挑選外，還提供現點現做的擔仔麵與各式風味乳酪，讓每位旅客吃到各國的道地飲食風味。
名人堂花園大飯店-網友欽點三大菜色、台北秒殺蔬食餐廳進駐
全台第一座棒球主題親子飯店—「名人堂花園大飯店」以永續、友善環境的理念出發，「安打西餐廳」每日提供五十多道餐點之餘，也落實友善環境的理念，網友欽點的餐廳三大招牌菜色—軟嫩多汁的紅酒燉牛肉、各式煙燻肉類與入口即化的控肉刈包被旅客評為必吃餐點，另外，許多素食愛好者也衝著在台北一位難求的「養心茶樓」的蔬食早餐，除了清粥小菜，還有養心蒸包、香茜芋頭糕、絲瓜腸粉等精緻素食餐點。
礁溪老爺酒店-嚴選蘭陽在地食材，友善環境還吃盡美味
低碳排飲食蔚為風潮，「礁溪老爺酒店」的雲天自助餐廳堅持使用蘭陽在地50公里內食材，讓旅客體驗宜蘭的美食。餐廳提供中式、西式以及日式關東煮，多樣的選擇與每季更換上百種菜色，包含絕不能錯過宜蘭員山的在地美食—魚丸米粉湯，使用新鮮魚丸熬煮的甘醇湯頭，搭配Q彈有嚼勁的粗米粉，一口感受東部海域的鮮甜野味。
煙波花蓮太魯閣-海派野味！山、海特色料理一次到味
以壯闊海景房聞名的「煙波花蓮太魯閣」，除了壯麗的海岸景觀，美味早餐更讓許多老饕慕名而來，不只與在地小農共同契作並結合綠色餐廳理念，還提供飛魚卵燒賣、原住民野菜、剝皮辣椒蒸魚、涼拌檳榔花海帶絲等在地原住民特色料理。
雲品溫泉酒店日月潭-一流餐廳與數百道中西佳餚
雲品溫泉酒店日月潭早餐時段提供「雲月舫 Sky Lounge」、「丹彤」、「彩雲軒」三間廳別可以選擇，所有食材皆重視產銷履歷，從源頭把關健康！套餐式早餐，從餐前酒、麵包、沙拉到主餐無一馬虎，主餐更有牛小排、鵝肝、龍蝦等可以選擇，搭配距離日月潭僅50公尺的絕美景色，絕對是一天最愜意的開始。
台南晶英酒店 -以吃識古城！人氣府城傳統小吃全攻略
台南晶英酒店被旅客們激推的台式「府城風味早餐」，蒐羅台南各地的傳統風味小吃—牛肉湯、虱目魚肚、台南米糕、蒸肉圓、杏仁茶等台南排隊美食都能一站吃到，還有招牌「海鮮鹹粥」加入蛤蜊、鮮蝦、蚵仔、鮑魚、干貝等新鮮海鮮，濃縮精華、鮮甜可口。
H2O Hotel 水京棧國際酒店-豪氣滿分！沙朗牛排、干貝鮑魚粥吃到飽
入住H2O Hotel水京棧國際酒店，絕對不能錯過他的高空早餐，享用早點的同時，欣賞高雄城景。而主打的半自助、套餐式早餐，有沙朗牛排、照燒牛肉丼飯、干貝鮑魚粥等豪華餐點吃到飽，還提供近五十道自助百匯與莫凡比冰淇淋。
華泰瑞苑 -墾丁最佳頂級體驗，絕景相伴五星風味早餐
館中的沐餐廳堅持以質取勝，只提供套餐式早餐，選用當地食材或特色小吃，加上精緻的烹調手法，讓在地如：東港古早味的香煎肉粿、用滿州雨來菇熬煮的古早肉燥飯都成為餐桌上的要角，或以西式套餐形式擄獲中外的美食玩家，配合窗外得天獨厚的大尖山與大灣的絕美景致，也難怪為早餐獎常勝軍。