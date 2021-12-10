惡搞聖誕節？變裝「這個」免費玩六福村 眾狂笑：我不敢
很快的聖誕節就要到來了，各大業者都在準備檔期活動，遊樂園當然也不能錯過這個熱鬧又富有商機的節慶，六福村今年依舊打造濃濃的冬日耶誕氛圍，要讓民眾感同身受西方節慶文化，但是聖誕節總是需要一點新意，六福村今年不免KUSO搞怪一下，改推「東方耶誕老公公-鰲拜」，讓民眾特殊變裝可以免費入園！
記者劉雅文／台北報導
2021-12-10 15:51:46
迎接歡樂耶誕節，正宗北極耶誕老公公已經在六福村，準備要和大小朋友一起歡度冬日耶誕，感受濃濃西方節慶文化；遠渡重洋而來的耶誕老公公，對於東方文化同樣感到新鮮好奇，六福村特別量身打造推出快閃企劃，即日起到12月19日，只要裝扮成「東方耶誕老公公-鰲拜」，全身變裝就可以「免費」暢玩六福村！
要玩就玩最特別的耶誕節，每逢耶誕前夕，網路上就會瘋傳「東方耶誕老公公-鰲拜」的各式影片跟圖片，今年六福村邀請熱愛cosplay的民眾大玩中西文化創意合併，直接變身鰲拜入園過耶誕，頭戴中式紅官帽，身穿中式官服或耶誕服裝，最重要的還得搭配大白鬍子，就可以享有「免費」優待，玩樂園免門票的好康。
另外，現場購買指定限量耶誕禮物包，不但能親自從耶誕老公公手中收到禮物，還能獲得拍立得合照一張，民眾想要體驗中西混搭的聖誕節，還得趕緊手刀前往。