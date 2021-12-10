內政部修法打炒房 花敬群：斷絕投資客炒房團獲利管道
內政部出重手修法打炒房，內政部務會報昨日通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」，提出5大修法重點包括限制預售屋與新建成屋換約轉售、預售屋解約需30天內申報、嚴禁製造熱銷假象等炒作行為、私法人取得住宅用房屋許可制以及檢舉獎金制度等。次長花敬群今（10）日表示，換約是預售屋投資炒作重要管道，此次修法就是要斷絕投資客炒房團獲利管道，管理不合理行為原則上無違憲問題。
記者余祥／台北報導
2021-12-10 12:56:39
花敬群指出，根據統計，今年7月1日起至今，共有9萬5000筆的預售屋銷售資料，而網路平台現階段達1萬8000筆預售屋交易等待換約，等於約2成預收屋交易者想要在短時間內獲利了結，顯示換約是預售屋投資炒作最重要的管道。
花敬群說，這時提出修法，就是要斷投資客、炒房團獲利了結的管道，盼修法後，讓購買預售屋自住回歸常態，市場越來越健康。
對於有業者質疑修法諸多限制有違憲之虞，花敬群回應，憲法是多元價值，涉及公共利益時，政府可以相當程度限制民眾權利，就像證券交易法中也有管制股票交易行為。民眾長期深惡痛絕房市炒作，管理不合理的行為原則上無違憲問題。
他也表示，草案經政院健全房市小組討論並獲共識，昨部務會報通過後，今日將報到行政院審查，期待這會期、最晚下會期，就能送立法院處理。